(Pocket-lint) - O Xiaomi Mi 10 Pro é um ótimo telefone carro-chefe - e seu derivado acessível, o Mi 10T, será lançado no final de setembro de 2020.

Então, o que você pode esperar do próximo campeão acessível e como você pode assistir ao evento de revelação?

O Mi 10T será revelado em 30 de setembro de 2020. O horário foi confirmado como 22:00 horário de Pequim (CST). Aqui estão os horários globais para que você saiba quando entrar em sintonia:

Costa Oeste dos EUA: 07:00 (PDT)

Costa Leste dos EUA: 10:00 (EDT)

Reino Unido: 15:00 (BST)

EU: 16:00 (CEST)

Índia: 19:30 (IST)

A Xiaomi apenas confirmou os horários até agora, não o fluxo específico. Mas se você sintonizar o canal oficial da Xiaomi no YouTube , poderá assisti-lo lá - o banner no topo da página confirma isso, com YouTube, Twitter, Facebook e mais símbolos em exibição.

Algumas semanas antes do evento de lançamento, as especificações do Mi 10T e Mi 10T Pro vazaram online . Quão exato é, entretanto, não podemos confirmar.

É claro que a Xiaomi está buscando especificações de alto nível a um preço baixo, com a plataforma Qualcomm Snapdragon 856 supostamente em uso (em ambos os dispositivos). Para o modelo Pro, também existe uma câmera principal de 108 megapixels, bateria de 5.000 mAh e taxa de atualização de 144Hz.

Parece que o Mi 10T Pro está se preparando para ser o melhor sub-carro-chefe acessível da classe para comprar - seguindo os passos de seu poderoso e impressionante predecessor Mi 9T Pro .

Escrito por Mike Lowe.