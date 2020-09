As especificações e preços impressionantes do Xiaomi Mi 10T e 10T Pro vazaram

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Xiaomi deve lançar a próxima série de telefones carro-chefe em breve, e se uma página excluída da Amazon Espanha servir de referência, eles serão dispositivos realmente poderosos que não custam nada perto do que os rivais cobram.

Um tweet postado pelo usuário Sudhanshu revela algumas especificações básicas do Xiaomi Mi 10T e do Mi10T Pro. Pelas imagens que vazaram e especificações, parece que haverá uma ligeira evolução na excelente série Mi 10 , mas com uma grande mudança no design do sistema da câmera.

Dos dois, o modelo Pro é aquele com a lista de especificações de som mais impressionante. Inclui um sensor primário de 108 megapixels, processador Snapdragon 865 e uma tela AMOLED com taxa de atualização de 144 Hz.

Adicione isso a uma bateria robusta de 5.000 mAh mais 8 GB de RAM e 128 GB ou 256 GB de armazenamento e você terá uma receita de dar água na boca.

A Amazon Espanha novamente deu vazamento de alguns smartphones Xiaomi, desta vez a série # Mi10T !



* Mi 10T Pro: 108 MP, Snapdragon 865, 144 Hz AMOLED, 5000 mAh

-8 GB + 128 GB: € 640

-8 GB + 256 GB: € 665 - € 675



* Mi 10T: 64 MP, Snapdragon 865

-6 GB + 128 GB: € 547 # Mi10T # Mi10TPro pic.twitter.com/SxGkS2Ly4d - Sudhanshu (@ Sudhanshu1414) 11 de setembro de 2020

A versão padrão do Mi 10T contará com o mesmo processador, mas em vez disso vem com uma câmera primária de 64 megapixels e 6 GB de RAM junto com armazenamento de 128 GB.

Os preços vazaram em euros com uma faixa de preço entre € 640- € 675 para o modelo Pro e € 547 para o modelo não Pro. Traduzido para GBP, custa cerca de £ 575- £ 605 para o Pro e £ 490 para o não Pro.

Os telefones serão lançados em algum momento deste mês - a Xiaomi já confirmou isso - mas ainda não vimos uma data oficial de lançamento.

Escrito por Cam Bunton.