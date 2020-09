Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O segundo telefone da série Poco X de 2020 está chegando - apenas seis curtos meses após o X2 - e aqui está como você pode assistir ao lançamento do X3 NFC para descobrir todos os detalhes sobre o mais recente dispositivo da ramificação da Xiaomi.

Será realizado online no dia 7 de setembro. A palestra terá início às 20h, horário padrão da China. Aqui estão os diferentes horários locais:

Reino Unido: 13:00 (BST)

Europa: 14:00 (CEST)

Costa Leste dos EUA: 08:00 (EDT)

Costa Oeste dos EUA: 05:00 (PST)

A Poco Global transmitirá ao vivo a revelação do X3 no YouTube - você pode assistir ao vídeo no topo desta página.

Também há uma transmissão no Twitter e uma opção no Facebook, se preferir.

Embora não tenha sido revelado muito sobre o telefone antes do evento ao vivo, não esperamos que o X3 seja tão diferente do X2 - principalmente por causa do curto período de tempo entre os dois lançamentos.

A Qualcomm anunciou que trabalhará com a Poco para lançar o chipset Qualcomm Snapdragon 723G, portanto, espera-se que esse seja o grande ponto de venda do X3.

Ah, e como o nome sugere, haverá NFC (comunicação de campo próximo) neste dispositivo. É estranho colocar no nome do produto, mas lá vamos nós.

Estaremos trazendo mais detalhes ao site após o evento. Assista esse espaço.

Escrito por Mike Lowe.