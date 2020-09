Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Xiaomi está planejando adicionar novos telefones à série Mi 10 e muitos esperam que a empresa mude para o nome Mi 10T.

Embora os detalhes completos para os próximos dispositivos não tenham sido confirmados, a Xiaomi está começando a criar entusiasmo ao compartilhar alguns dos detalhes. Em primeiro lugar, sabemos que será um telefone 5G e sabemos que será um telefone da série Qualcomm Snapdragon 700.

A Xiaomi diz que usará "uma plataforma móvel 5G Snapdragon 7-Series que está por vir". Isso provavelmente exclui o Snapdragon 765 que está em vários telefones, mas pode apontar para o Snapdragon 768G. Isso foi anunciado em maio de 2020, então não é "novo", apenas menos comum.

Claro, a Qualcomm estará abrindo o IFA 2020 com um discurso de abertura e que pode resultar no anúncio de uma nova plataforma da série 700. No momento, simplesmente não sabemos.

Vamos lançar um novo smartphone 5G em setembro e começará a partir de £ 2XX!

Como um novo membro de nossa série # Mi10 , será o primeiro a apresentar uma plataforma móvel 5G Qualcomm Snapdragon série 7 totalmente nova. Excelente valor para o dinheiro para permitir # 5GForEveryone ! pic.twitter.com/YUhOVM0Bpg - Xiaomi UK - # From10ToInfinity (@XiaomiUK) 1 de setembro de 2020

Além do hardware, a Xiaomi também prometeu que o preço vai "começar em £ 2xx", enquanto disse em outro lugar que será "abaixo de € 300", então estamos definitivamente no segmento acessível do mercado.

A grande questão é como a Xiaomi fará com que este novo dispositivo se destaque do Mi 10 Lite existente , que é um dispositivo Snapdragon 765 acessível que já está disponível.

Quanto ao lançamento em si, sabemos que acontecerá em algum momento de setembro, mas a data exata ainda não foi confirmada. O que sabemos, entretanto, é que estará disponível globalmente.

Escrito por Chris Hall.