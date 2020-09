Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Foi apenas no início de 2020 que a Poco voltou com seu X2 . Agora, a empresa ramificada da Xiaomi revelou o próximo passo em seu plano para a série X: o NFC X3.

Como você provavelmente pode prever, não é muito diferente de seu predecessor - afinal, houve apenas seis meses entre os dois - em vez disso, o novo aparelho está sendo usado como o navio para o lançamento do processador Qualcomm Snapdragon 723G, entre alguns outros ajustes.

Aqui está tudo o que você pode esperar do Poco X3 NFC.

Dimensões: 165,3 mm x 76,8 mm x 9,4 mm / Peso: 215g

Acabamentos: Cinza Sombra, Azul Cobalto

Corning Gorilla Glass 5 frontal

Entrada de fone de ouvido de 3,5 mm

Alto-falantes estéreo duplos

Carregamento USB-C

NFC

Provavelmente nem é preciso dizer que o X3 possui tecnologia NFC, usada para pagamentos e conectividade Bluetooth rápida. A pista está no nome, certo?

Além disso, há um fone de ouvido de 3,5 mm para fones de ouvido com fio, enquanto a espessura é um pouco maior em comparação com seu antecessor - isso por conta do aumento da capacidade da bateria - mas que apenas adiciona 10 g ao peso geral.

É um aparelho de boa aparência com moldura lateral mínima, nenhum entalhe na tela para atrapalhar (apenas um único furo na parte superior central) e dois acabamentos em cinza ou azul.

Tela LCD de 6,67 polegadas

1080 x 2400 pixels

Taxa de atualização de 120 Hz

Brilho de 450nits

O recurso principal do Poco X3 NFC é o mesmo de seu predecessor: um painel de 6,67 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz, oferecendo uma experiência de tela emblemática.

No entanto, este é um painel LCD, não OLED, e também não tem resolução Quad HD. Daí o ajuste de Poco como sub-carro-chefe, assim como dissemos de seu antecessor.

Qualcomm Snapdragon 732G, 6 GB de RAM

64 GB / 128 GB, expansão microSD

Capacidade da bateria de 5.160 mAh

33 W de carregamento rápido

Como dissemos acima, o X3 NFC é o primeiro a usar o processador Qualcomm SD732G. Este não é o território SD865 topo de linha, o que é bom em equilíbrio com o resto da especificação, e ainda não há conectividade 5G.

Ele também vem com o que a Poco está chamando de LiquidCool, um sistema de refrigeração líquida, para manter a temperatura do processador sob controle e evitar o superaquecimento quando você estiver configurando os jogos e aplicativos mais recentes.

O tamanho da tela grande significa que há muito espaço para acomodar uma bateria grande também, aqui ela tem 5.160 mAh. O X2 tinha uma bateria de 4.500 mAh, então é um salto muito grande que deve permitir uma vida útil mais longa por carga.

E quando se trata de recarregar, o carregamento rápido de 33 W será útil.

Câmeras traseiras quádruplas: Principal: 64 megapixels, abertura f / 1.9 Sensor Sony IMX682 Wide (13 mm): 13 MP, f / 2.2 Macro: 2 MP, f / 2.4 Profundidade: 2 MP, f / 2,4

Câmera frontal: Principal: 20 MP, f / 2.2



O Poco X3 NFC possui quatro câmeras na parte traseira, dispostas exatamente como seu antecessor X2. Embora dois deles sejam de baixa resolução para lidar com sensores macro e de profundidade, é o principal sensor de grande escala que mais interessa.

Este sensor não é apenas de alta resolução, com 64 megapixels, também é maior do que a média, tornando os sites de pixels maiores e com potencial de qualidade aprimorado. A saída padrão é um quarto da resolução total, em 16 MP, usando um método de processamento quatro em um para melhorar ainda mais a qualidade. A superfície do sensor também usa cada pixel para foco automático de detecção de fase, para melhor operabilidade em pouca luz.

A câmera ultra-ampla, de 13 megapixels, também aumenta a resolução e a qualidade em comparação com sua predecessora X2. Pequenos passos, mas passos à frente mesmo assim.

Na frente, Poco ficou com uma única câmera selfie de 20 megapixels, dispensando o sensor de profundidade de 2MP que fazia parte do modelo anterior X2. Isso parece muito mais limpo em nossa opinião.

£ 199 / £ 249

Onde o NFC X3 realmente atrai é com seu preço pedido. No Reino Unido, o modelo de 64 GB será vendido por apenas £ 199 (€ 220 / $ 260) a partir de 17 de setembro (na Amazon e Mi.com). Há também um modelo de 128 GB com preço pedido de £ 249 - embora esteja na promoção por £ 229 até 8 de outubro de 2020.

Escrito por Mike Lowe.