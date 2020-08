Xiaomi lançará telefones com câmeras sob exibição em 2021

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Xiaomi tem mostrado sua tecnologia de câmera sob o display no ano passado, mas confirmou que está pronta para trazer essa tecnologia ao mercado em 2021.

Isso está sendo apontado como a próxima grande novidade para smartphones, o que significa que você será capaz de obter uma tela livre de entalhes, recortes ou buracos, sem a necessidade de pop-ups ou outras soluções mecânicas.

Xiaomi diz que a primeira geração dessa tecnologia nunca saiu de seus laboratórios. A segunda geração foi apresentada e foi apresentada ao mundo em meados de 2019 e resultou em um patch ligeiramente escuro na tela onde a câmera fica, um problema que a Xiaomi diz ter resolvido com sua tecnologia de terceira geração.

"O arranjo de pixel auto-desenvolvido usado na tecnologia de câmera sob exibição de 3ª geração da Xiaomi permite que a tela passe luz através da área de lacuna de subpixels, permitindo que cada pixel retenha um layout de subpixel RGB completo sem sacrificar a densidade de pixel, "diz Xiaomi em uma postagem de blog.

“Em comparação com outras soluções comuns no mercado, a Xiaomi dobrou o número de pixels horizontais e verticais, alcançando a mesma densidade de pixels acima da câmera que no resto da área de exibição. Assim, a área acima da câmera integrada demonstra o mesmo brilho , gama de cores e precisão de cores como o resto da tela. "

A Xiaomi está apresentando isso como uma solução perfeita, oferecendo a qualidade esperada para seus selfies, bem como desempenho de exibição ininterrupto. Claro, não saberemos se isso é realmente verdade até vermos isso em um aparelho de produção, e adivinharíamos que o Xiaomi Mi 11 seria o telefone perfeito para isso, previsto para o início de 2020.

A Xiaomi pode não ser a primeira a comercializar essa tecnologia. A ZTE disse que está lançando um telefone em 1 de setembro de 2020, que também terá tecnologia de câmera sub-display no local. Rumores sugerem que a Samsung pode seguir o exemplo em 2021.

Escrito por Chris Hall.