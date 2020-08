Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - As pessoas estão delirando com o desempenho e o valor pelo dinheiro que o Qualcomm Snapdragon 765 oferece - e graças a este desconto da Xiaomi nas vendas de fim de verão da Amazon, você pode obter um aparelho 5G por £ 239 para a versão de 64 GB, ou £ 289 para a de 128 GB versão .

O Xiaomi Mi 10 Lite dificilmente é um telefone "leve". Ele é equipado com o Snapdragon 765G, o que significa que também está pronto para 5G e tem o poder de oferecer uma experiência quase emblemática. Há uma bateria de 4160mAh e carga de 20W também.

Na frente está uma tela AMOLED de 6,57 polegadas com resolução full HD + para excelentes visuais, com um pequeno entalhe para a câmera frontal.

A parte traseira do telefone oferece uma câmera quádrupla, com uma câmera principal de 48 megapixels, juntamente com sensores ultra-wide, macro e de profundidade.

A experiência do Mi 10 Lite é realmente muito boa. Sim, o software não é tão refinado como você pode obter em alguns outros dispositivos, mas é rápido, a bateria dura bem e vem com as tecnologias mais recentes.

Não temos ideia de quanto tempo esse negócio vai durar, mas este é o melhor preço que vimos este telefone na Amazon.

Escrito por Chris Hall.