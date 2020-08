Poco provocou um concorrente OnePlus Nord

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O gerente de marketing e porta-voz global da Poco, Angus Kai Ho Ng provocou um novo telefone que está definido para desafiar o OnePlus Nord para o título de Melhor telefone de gama média.

Ele anunciou a mudança no Twitter e, desde então, publicou um tweet provocando o fato de que - como o OnePlus - devemos esperar uma tela com uma alta taxa de atualização.

Quanto às especificações e detalhes exatos do telefone, pouco foi dito. No entanto, se ele for competir diretamente com o Nord, suspeitamos - como muitos outros telefones recentes - que será alimentado por um processador Snapdragon 765G.

Como OnePlus, Poco construiu uma reputação por fazer smartphones muito competitivos que não custam tanto quanto os concorrentes.

Se for para transferir essa mesma energia para o seu mid-ranger, ele poderá ver o confronto direto com o OnePlus em um espaço que se tornou surpreendentemente lotado em um curto espaço de tempo.

O mercado de smartphones deu um grande salto em 2020. Os fabricantes não estão mais se concentrando principalmente em carros-chefe ultra-premium, grandes e caros.

Quase todos os fabricantes de Android lançaram um dispositivo de médio alcance altamente capaz este ano.

Tanto é verdade que chegamos ao ponto em que você realmente não precisa gastar £ 1000 para obter uma experiência de telefone muito boa. Se você está satisfeito com um pouco menos de energia, pode obter um ótimo smartphone por muito menos.

Com Poco sendo Poco e freqüentemente prejudicando seus rivais, suspeitamos que este será um dos que devemos ficar de olho. A história diz que será um telefone muito competitivo a um bom preço.

Escrito por Cam Bunton.