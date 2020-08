Redmi 9 acessível é lançado no Reino Unido com um preço tentador de £ 159

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Redmi é o braço mais acessível da Xiaomi e é uma empresa que oferece alguns dos smartphones com a melhor relação custo-benefício. O Redmi 9 foi lançado em todo o mundo e finalmente chegou ao Reino Unido, onde será vendido por £ 159.

Para começar, o Redmi 9 estará disponível por £ 149 no Mi.com e você receberá um Mi Band 4 grátis - mas esta oferta só vai até 23 de agosto.

O Redmi 9 se encaixa sob o excelente Redmi Note 9 , oferecendo uma tela full HD + de 6,53 polegadas com um entalhe waterdrop para a câmera frontal de 8 megapixels. Na parte traseira do telefone há uma configuração de câmera quádrupla, liderada por câmeras principais de 13 megapixels, sensores ultra-wide e macro.

Ligando o telefone está o MediaTek Helio G80 e no Reino Unido a versão de 4 GB estará disponível, emparelhada com armazenamento de 64 GB. Estas são especificações de hardware modestas, mas isso se reflete no preço - o principal é que você obtenha uma tela decente para acompanhar tudo isso.

Há também uma enorme bateria de 5020mAh com carga de 18W, que deve durar até o dia, senão dois dias com facilidade.

Você obtém recursos convenientes como uma tomada de fone de ouvido de 3,5 mm, enquanto o NFC também está incluído, para que você tenha acesso a serviços como o Google Pay.

O telefone funciona com Android 10 com MIUI 11 acima. O Redmi 9 lançado anteriormente na Europa, adicionando um modelo um pouco mais acessível do que o Redmi Note 9, que é uma pequena atualização em relação a este telefone, como você verá em nossa comparação.

Escrito por Chris Hall.