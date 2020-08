Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A linha K30 de smartphones acessíveis da Redmi pode não ser aquela com a qual você está familiarizado em detalhes, mas é uma das gamas mais extensas que existem - você tem o K30 padrão, o K30 Pro, a edição K30 Pro Zoom, o K30 Racing edição e o K30i. Ou, pelo menos, você fez até agora.

A empresa controladora Xiaomi acaba de anunciar o K30 Ultra, que certamente será a palavra final na linha, e é um pacote interessante que traz alguns recursos bastante emblemáticos para um telefone distintamente acessível.

Ele é alimentado pelo chip MediaTek Dimensity 1000+ de nicho, um número de oito núcleos que pode suportar 5G e tem uma tela OLED de 6,67 polegadas que, de forma impressionante, gerencia uma taxa de atualização de 120 Hz, junto com a integração HDR 10+.

Isso significa que deve ter uma aparência e uma sensação muito boas, esteja você assistindo a um conteúdo de vídeo ou navegando nas redes sociais. Ele também pode embalar até 8 GB de RAM para ajudar nisso, se você escolher uma versão com especificações superiores.

A configuração robusta de câmera quádrupla na parte de trás do telefone possui um sensor principal de 64MP, uma lente grande angular, teleobjetiva e lente de retrato, oferecendo toda a gama de opções de câmera que as pessoas parecem exigir hoje em dia.

A câmera selfie, por sua vez, é um sistema pop-up que abriga um snapper de 20 MP. O telefone também deve administrar uma vida útil sólida da bateria, com um pacote de 4.500 mAh e carregamento rápido de 33 W para quando você precisar recarregar.

Wi-Fi 6 está a bordo, para conectividade preparada para o futuro, e tudo roda em MIUI 12, baseado no Android 10. Talvez o detalhe chave, entretanto, em tudo isso, é que começa em CNY 1999, ou em torno de £ 220 / $ 287. É um bom preço para o que você está recebendo no papel, embora não haja nenhum lançamento prometido fora da China no momento, onde estará à venda em 13 de agosto.

