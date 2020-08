O Xiaomi Mi 10 Ultra é oficial: carregamento de 120 W, tela de 120 Hz, zoom de 120x

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Para comemorar seu décimo aniversário, a Xiaomi lançou uma nova adição à família Mi 10 - e é um ultra telefone que procura lançar sombra sobre as tentativas recentes de todos os outros fabricantes.

Os lançamentos mais recentes levaram as especificações a sério, levando os fãs ao frenesi e não faltam números anexados ao Mi 10 Ultra - carregamento de 120 W, taxa de atualização de 120 Hz, zoom de 120x, 5G, 16 GB de RAM ... a lista continua indefinidamente, deixando bem claro que a Xiaomi quer que este seja visto como o melhor telefone do mercado.

Embora a aparência geral do telefone seja semelhante a de outros dispositivos Mi 10 que vimos este ano, o tamanho do conjunto de câmeras na parte traseira é quase ridículo - não há como você perder a brutalidade da oferta de câmera .

Como o Galaxy S20 Ultra da Samsung , a Xiaomi está forçando a teleobjetiva, alegando uma ampliação de 120x de suas lentes de periscópio. Como a Samsung, ao obter um zoom de mais de 15x, você obterá uma janela de visualização para que possa ver o que está realmente ampliando. Suspeitamos que esta jogada de números terminará da mesma forma que a da Samsung - com um zoom tão extremo que é difícil de usar - mas ficaremos felizes em saber que estamos errados.

A câmera principal é um sensor de 48 megapixels, mas é uma unidade grande, empurrando os pixels para 1,2 µm em vez dos insignificantes 0,8 µm que muitos sensores de 48 megapixels oferecem. Ele usa novamente a combinação de pixels, alegando que irá atender em todas as situações. Xiaomi tem sido muito forte nos últimos tempos, então esta pode ser uma ótima experiência.

É suportado por uma câmera ultralarga e lentes dedicadas para retratos. Naturalmente, você obtém gravação de vídeo de 8K, enquanto a captura de vídeo HDR10 também é oferecida.

Seguindo em frente, o hardware fica um pouco mais familiar, com o Qualcomm Snapdragon 865 alimentando as coisas - embora pareça que não seja a variante G ou Plus - mas as opções de RAM vão de 8 GB a 16 GB. O armazenamento começa com 128 GB e atinge 512 GB.

Mas o que a Xiaomi realmente quer que você preste atenção é a configuração de carregamento, já que este telefone suporta carregamento com fio de 120W. Isso significa que você pode obter uma carga de 41% em 5 minutos. É tudo cuidadosamente gerenciado, com muitos sistemas de segurança instalados, mas não é apenas o carregamento rápido com fio que você recebe - ele também suporta carregamento sem fio de 50W.

Isso significa que ele carregará sem fio mais rápido do que a maioria dos telefones convencionais quando conectado. No entanto, é uma bateria de 4500mAh, então você pode estar usando o carregamento rápido com mais frequência do que o esperado.

Uma coisa que pode manter as coisas sob controle na frente da bateria é a tela. É uma tela OLED de 6,67 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz - a última moda hoje em dia - mas a Xiaomi está aderindo ao Full HD + (provavelmente 2340 x 1080 pixels como o Mi 10 Pro ). É uma tela HDR, prometendo muito brilho, então suspeitamos que a falta de resolução não será um problema.

O Mi 10 Ultra virá em Obsidian Black, Mercury Silver e na Edição Transparente que vimos antes da Xiaomi.

Ao todo, existem algumas especificações incompreensíveis neste telefone e mal podemos esperar para dar uma inspeção mais detalhada se ele sair da China, o que esperamos. Nesse sentido, o Mi 10 Ultra terá preço inicial de RMB5299 (cerca de £ 580 / $ 760 / € 646) na China, onde estará disponível a partir de 16 de agosto.

Escrito por Chris Hall.