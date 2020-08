Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma imagem do suposto Xiaomi Mi 10 Ultra apareceu no Twitter , mostrando a unidade de câmera do telefone de alta tecnologia. E, afirma o Tweeter, @ RODENT950 , terá um zoom de 120x.

Claramente, a Xiaomi tem em mente a Samsung - esta última lançou o S20 Ultra com o chamado Zoom Espacial de 100x - já que esta é a forma da empresa chinesa de tentar superar seu concorrente coreano.

No entanto, vamos dividir isso em suas partes componentes. Os números na unidade da câmera indicam 12-120 mm 1: 1,85-4,1 ASPH.

A 12-120mm é a distância focal equivalente: aqui podemos assumir que a 12mm é a lente ultra-grande angular, a lente grande angular padrão tem mais probabilidade de ser 24mm, portanto, a lente de zoom é mais provavelmente 5x ótica, combinando com o Equivalente a 120 mm (às vezes há alguns arredondamentos, portanto, este 5x pode ser 4,8x - algo que já prevalece nos smartphones hoje).

A abertura é de f / 1,85 para o maior ângulo óptico, progredindo para f / 4.1 conforme a lente zoom 5x é ativada.

E o ASPH? Isso é para delinear que é um elemento de lente asférica, usado para combater a distorção e manter a qualidade sob controle.

Então, de onde vem o zoom 120x? Isso não é uma confusão entre 120mm e 120x - ambos são mostrados na imagem - ao invés disso, é a maneira que a Xiaomi irá derivar esse zoom de uma combinação dessas três lentes e, claro, muito zoom digital.

Em essência, é como aplicar um zoom digital 10x ao máximo disponível - a qualidade do qual, suspeitamos, será muito limitada, assim como foi nos resultados do S20 Ultra da Samsung.

Algo para ficar animado então? Bem, provavelmente não. É tudo uma questão de manchetes de grandes números. Xiaomi tem nossa atenção, mas como o Ultra vai se sair bem em 120x - que é o equivalente a 1200mm aqui - teremos apenas que esperar para ver.

Escrito por Mike Lowe.