(Pocket-lint) - O Black Shark foi ao Weibo para confirmar oficialmente o lançamento do Black Shark 3S, a versão mais recente da família de telefones para jogos Black Shark 3 .

O Black Shark é a linha de jogos da Xiaomi e esta última iteração de seu telefone para jogos deve ser lançada em 31 de julho de 2020, às 15:00 CST (são 08:00 BST, 09:00 CEST), de acordo com o post da empresa no Weibo .

Espera-se que o telefone se junte ao Lenovo Legion Duel e ao ROG Phone 3 usando o Qualcomm Snapdragon 865+, dando acesso ao hardware mais recente para alimentar este dispositivo de jogos.

Ao contrário dos outros telefones - agora anunciados formalmente -, não vimos o mesmo nível de vazamentos em torno do Black Shark 3, por isso não sabemos muito sobre o que esperar da divisão, embora esperemos que o design atenha-se a o design existente do Black Shark 3 que já vimos este ano.

O que não sabemos é se ele terá a tela 1080p de 6,67 polegadas do Black Shark 3 ou a tela de 7,1 polegadas e 1440p do Black Shark 3 Pro. O que pode aumentar é a taxa de atualização, passando para 120Hz a partir dos 90Hz do Black Shark 3.

Atualmente, nenhuma das especificações está confirmada, mas o lançamento está quase chegando, por isso não demoramos muito a esperar até que outro telefone de jogos poderoso entre na briga.

Escrito por Chris Hall.