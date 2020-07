Xiaomi Mi 10 ganha um desconto de £ 120 na venda de verão da Amazon

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Amazon tem uma variedade de ofertas e descontos em seu site para o verão e entre essas ofertas está um desconto no mais recente aparelho Xiaomi.

O Xiaomi Mi 10 já está disponível por £ 579, um desconto de £ 120 .

Não temos idéia de quanto tempo esse acordo vai durar, mas é um bom negócio, pois este é um telefone recém-lançado com especificações emblemáticas.

O Xiaomi Mi 10 possui o mais recente hardware Qualcomm Snapdragon 865 com 5G, 8GB de RAM e 128GB de armazenamento. Esse é o hardware mais recente da Qualcomm, tornando-o um aparelho liso e rápido. Ele também inclui 5G, então você é lido para passar para a próxima geração quando quiser.

Há uma câmera de 108 megapixels na parte traseira, acompanhada por uma câmera ultra larga e macro - e a Xiaomi possui uma ótima tecnologia embutida em suas câmeras, obtendo bons resultados, tornando-a uma ótima opção de uso geral.

Há uma tela AMOLED de 6,67 polegadas com taxa de atualização de 90Hz, com uma bateria de 4780mAh para mantê-lo energizado durante o dia, juntamente com o carregamento rápido.

O Xiaomi Mi 10 tem um design elegante com o Gorilla Glass 5 na frente e atrás, um telefone principal rival, rodando no Android 10.

