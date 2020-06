Patente Xiaomi vazada revela configuração de câmera muito incomum para um telefone dobrável

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Xiaomi trabalha em um telefone dobrável há algum tempo; de fato, vários tipos de smartphones flexíveis foram vazados, incluindo um com dobra dupla .

Não é de surpreender que a empresa também esteja trabalhando em maneiras incomuns de utilizar câmeras em seus telefones dobráveis. Uma patente recentemente descoberta mostra uma maneira pela qual as mesmas câmeras primárias podem ser usadas tanto com o telefone aberto quanto fechado, para selfies e para telefones comuns.

Quando abertas, as duas câmeras principais estão voltadas para o usuário, junto com a grande tela desdobrada no meio para selfies em tela cheia. Na outra metade da tela, há um recorte correspondente, de modo que, quando o telefone é fechado, as mesmas câmeras são usadas, ao lado de uma terceira câmera na parte traseira do telefone.

O argumento para usar esse design parece ser que ele reduz os custos, pois não requer câmera adicional para tirar selfies por dentro, mas ainda achamos que o design pode acabar sendo um pouco perturbador para os usuários, se alguma vez colocado em produção.

Abrir uma tela cheia em um telefone dobrável e ter um lado com um recorte de canto e o outro com câmeras embutidas significará uma experiência visual incomum.

É claro que, por ser um desenho básico de patente, isso não significa que a Xiaomi acabará realmente desenvolvendo-o como um produto completo. O SeekDevice - o site que publicou a patente pela primeira vez - declara que foi aprovado pelo Escritório Nacional de Propriedade Intelectual da China (CNIPO) em 23 de junho. No entanto, nenhum link direto para a patente é fornecido.

Dado como a Xiaomi gosta de brincar com fatores de forma e forçar os limites do design físico, não ficaríamos surpresos se um protótipo aparecer em algum lugar.

Quando lançou o Mi Mix - uma beleza sem moldura - parecia algo completamente fora deste mundo, e o mais recente Mi Mix Alpha (que envolve a tela quase todo o corpo) é igualmente extraordinário.

Ainda não se sabe se ele se torna um produto real que você pode comprar. Mas se alguém pode fazer um telefone como esse, é Xiaomi.