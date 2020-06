Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

No início de junho , revisamos o Poco F2 Pro - o aguardado aguardado Pocophone F1 , lançado em 2018 - chamando-o de "uma alternativa OnePlus que vale a pena conferir".

Agora, o F2 Pro está confirmado para o mercado do Reino Unido, mas quando você pode obter um, quanto custa e qual é o valor de um código de desconto de £ 20? Leia...

Se você está lendo isso, pode comprar o Poco F2 Pro agora. Sim, a Xiaomi revelou uma data de encomenda ao meio-dia na sexta-feira, 19 de junho de 2020.

No momento, você pode fazer o pedido no site oficial da Xiaomi: mi.com/uk

O preço do PVR é de £ 549, mas, como um especialista em madrugadores, a Xiaomi está vendendo o F2 Pro por £ 499 até 23 de junho de 2020. Pechincha!

Por um desconto adicional de £ 20, você pode usar o código do cupom: POCOF2PRO . Pechincha dupla!

O lançamento no Reino Unido será para o modelo Cyber Grey, com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento (existe uma variante de 6 GB + 128 GB, assim como outras variantes de cores - mas ainda não estão disponíveis).

Como um resumo rápido, veja o que o F2 Pro oferece por esse preço abaixo de 500 libras:

Tela OLED de 6,67 polegadas, resolução 1080 x 2400, proporção 20: 9

Capacidade da bateria de 4.700mAh, carregamento rápido de 30W (Quick Charge 4+)

Câmera traseira tripla (64MP principal + 13MP de largura + 5MP de zoom 2x)

Câmera pop-up frontal de 25MP com iluminação integrada

Processador Qualcomm Snapdragon 865, 8 GB de RAM

Scanner de impressão digital sob tela

Conectividade 5G

Isso é muito valor ali. Nossa única preocupação real com o telefone é que ele é bastante grosso e pesado e as câmeras não são tão líderes quanto o faturamento pode sugerir. Ainda assim, isso é óbvio, já que o preço é metade do preço da maioria dos telefones principais.

