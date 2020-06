Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O conglomerado chinês de smartphones Xiaomi está trabalhando em um novo smartphone que terá uma câmera de 108 megapixels. O Leakster Xiaomishka afirmou recentemente que o novo telefone da Xiaomi é codinome "CAS", e pode até ser o Mi Note 11 (ou Mi CC10 Pro).

Lembre-se de que o Xiaomi Mi Note 10 foi o primeiro telefone a destacar uma câmera de 108 megapixels, além de duas lentes de zoom e outros recursos interessantes, como bateria ultra-capacitiva, tela OLED atraente e tela decente scanner de impressão digital.

Confira nossa análise do Mi Note 10 aqui.

O próximo telefone da Xiaomi deve oferecer uma câmera de periscópio com zoom óptico de 12x com zoom digital de 120x, o que seria melhor para o P40 Pro Plus da Huawei em papel (como atualmente oferece uma câmera de zoom óptico de 10x), bem como o Galaxy S20 Ultra da Samsung (que possui Zoom digital de 100x).

Xiaomishka disse que a câmera principal de 108 megapixels do telefone deve ser um sensor de câmera Samsung HM2. (A Xiaomi usou um sensor HMX nas séries Mi Note 10 e Mi 10.) O informante também afirmou que podemos esperar que o novo dispositivo contenha um chipset Snapdragon 775G, 5G e NFC.

O lançamento está previsto para julho, mas isso deixaria apenas oito meses entre ele e a geração anterior Mi Note.