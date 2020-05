Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Xiaomi está trazendo seu software, MIUI, para sua próxima fase da vida. O MIUI 12, que roda no sistema operacional Android 10 do Google, integra alguns dos recursos incorporados do Google - como modo escuro e mais - enquanto a Xiaomi adiciona vários recursos, animações e inovações.

Aqui estão os destaques do que esperar do MIUI 12, o que isso significa para o seu telefone Xiaomi e quando você pode obtê-lo. A apresentação completa, realizada em 19 de maio de 2020, também está disponível para visualização novamente no YouTube (incorporada acima), se você desejar todos os detalhes granulares.

Modo escuro

App Drawer

Janelas flutuantes

Ultra Battery Saver

O Android 10 integrou um modo escuro em todo o sistema, que a Xiaomi estava oferecendo no MIUI 11. Mas agora no MIUI 12, você pode escolher se prefere tons mais claros ou mais escuros para aplicativos de terceiros.

A gaveta de aplicativos também chega ao MIUI 12, incluindo subcategorias - como Entretenimento, Comunicação, Fotografia - acessíveis através de furtos esquerdo / direito quando a gaveta está aberta.

A Xiaomi também introduziu janelas flutuantes. Se você está, digamos, usando o Instagram e recebe uma mensagem do WhatsApp, é possível arrastar a notificação para uma pequena janela, uma por cima da outra. Ele oferece uma maneira mais rápida de executar várias tarefas sem a necessidade de alternar entre aplicativos em tela cheia - ou você pode deslizar para baixo para colocar a janela flutuante no modo de tela cheia.

Um novo Ultra Battery Saver também foi introduzido. Isso restringe a maioria dos recursos que consomem energia a prolongar o tempo de espera, tornando efetivamente o dispositivo um "haltere" capaz de conectar-se em rede apenas para chamadas e SMS. É um recurso que muitos outros oferecem há algum tempo.

Transmitindo com privacidade

Gerenciar ações confidenciais

Permissões em segundo plano causam notificações

O MIUI 12 também traz vazamento com privacidade. Portanto, se você estiver compartilhando uma tela via MiraCast, suas notificações privadas não serão exibidas na tela grande - apenas no seu telefone. Você também pode transmitir com a tela do telefone desativada, se desejar.

As Notificações de permissão também são introduzidas no MIUI 12. Se o microfone, a câmera ou o GPS estiverem sendo usados por um aplicativo em segundo plano, um ícone correspondente será exibido na barra de status. O pop-up de permissões "aprovar / negar" do cruder também foi escalonado para incluir "Em todos os momentos / Ao usar o aplicativo / Notificar / Negar" para adicionar maior controle por aplicativo.

"Coisas privadas sempre devem ser apenas suas e somente suas", disse Louisa Jia, chefe de marketing e operações da Xiaomi para a MIUI Global, ao exibir os recursos. Controles adicionais, não mencionados no palco da conferência, incluem a capacidade de remover informações confidenciais, como GPS e metadados das suas fotos.

Novo mecanismo de física

Desfoque Gaussiano em tempo real

Curva de continuidade G2 para ajuste de tela de borda curva

O que dá à MIUI sua aparência distinta é a diferença de design, apresentação e animações em comparação com as ações do Google Android. E o MIUI 12 traz propriedades exclusivas adicionais.

As animações do sistema se beneficiam de um mecanismo de física, que fornece feedback distinto, dependendo da localização na tela e de como você está interagindo com os ícones.

O mesmo mecanismo traz desfoque gaussiano em tempo real, o que significa que janelas flutuantes adicionam dinamismo comparado à transparência linear no Android do Google.

Finalmente, há o que a Xiaomi chama de curva de continuidade G2, permitindo que o software encha aplicativos até as bordas de diferentes curvas telefônicas - algo mais importante em aparelhos diferentes atualmente.

Data: final de junho 2020

Teste beta: a partir de 25 de maio de 2020

Aparelhos: Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro, Redmi K20, Redmi K20 Pro

Aparelhos futuros (veja a lista completa abaixo)

O MIUI 12 será lançado para testes beta a partir de 25 de maio de 2020. O software final estará disponível a partir do final de junho de 2020, mas apenas para cinco aparelhos no início (Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro, Redmi K20, Redmi K20 Pró).

Após o lançamento inicial, vários outros aparelhos Xiaomi serão compatíveis posteriormente. Aqui está a lista completa: