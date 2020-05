Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Xiaomi irá revelar seu software de 12ª geração, o MIUI 12, em um evento somente online hoje, 19 de maio de 2020.

A capa do software, que aparece nos aparelhos Android da marca, receberá várias atualizações.

Então, veja como transmitir o evento ao vivo, além do que mais você pode esperar do software.

O evento acontece hoje, 19 de maio de 2020, nos seguintes horários:

BST: 13:00 para o Reino Unido

CEST: 14:00 para a Europa

IST: 18:30 para a Índia

CST: 21:00 para a China

EST: 08:00 para a costa leste dos EUA

PST: 05:00 para a costa oeste dos EUA

Você pode assistir ao evento ao vivo através do vídeo do YouTube no topo desta página.

Mas isso não é tudo, já que a Xiaomi também transmitirá a transmissão no Twitter e no Facebook .

O MIUI 12 será baseado no sistema operacional Android 10 do Google e, portanto, utilizará muitos dos recursos desse sistema, como o modo escuro.

Além disso, a Xiaomi também promete uma interface redesenhada, privacidade aprimorada, alterações nas configurações de permissões, um centro de controle (parece mais a Apple?), Novos recursos de navegação (gestos, alguém?) E um serviço de transferência de arquivos Mi Share.

Você pode assistir ao programa com todos os detalhes ao vivo, além de coletarmos tudo em um recurso separado no site para mostrar os destaques e o que eles significam para os usuários de telefones da Xiaomi.