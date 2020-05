Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Poco vem provocando seu retorno há algum tempo, mas o F2 Pro agora é finalmente oficial, após o evento de lançamento da empresa em 12 de maio.

A marca se separou oficialmente da Xiaomi em janeiro, desde quando foi lançado o X2 , seguido por este F2 Pro mais premium. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre este carro-chefe acessível.

Acabamentos: Azul Neon, Roxo Elétrico, Cinza Cibernético, Branco Fantasma

Tela OLED de 6,67 polegadas, 1080 x 2400 pixels, HDR10 +

Dimensões: 163,3 x 75,4 x 8,9 / Peso: 218g

Scanner de impressão digital na tela

Fone de ouvido de 3,5 mm

O recurso de destaque de qualquer telefone hoje em dia é a tela - e o Poco possui um grande painel de 6,67 polegadas. É AMOLED, então espere pretos com tinta desta tecnologia superior ao LCD.

O melhor de tudo, no entanto, não há entalhe, câmera de perfuração, interrupções de tela. Isso porque, como o Redmi K30 Pro no qual esse Poco se baseia, há uma câmera frontal pop-up mecanizada embutida. Isso significa que a tela é deixada para ser a estrela do programa.

A tela é capaz de HDR10 + na frente de alta faixa dinâmica, auxiliada por sua saída máxima de 800 nits (500 típica). Há também proteção Corning Gorilla Glass 5 para ajudar a evitar arranhões.

Várias opções de cores estão disponíveis, embora ainda não esteja claro se essas regiões serão específicas da região quando a disponibilidade chegar à loja Mi.

Invulgarmente para um carro-chefe, há um fone de ouvido de 3,5 mm - o que sempre temos o prazer de ver. Um scanner de impressões digitais sob a tela mantém as coisas atualizadas. No entanto, não há menção de impermeabilização.

Processador Qualcomm Snapdragon 865 128 GB de armazenamento, 6 GB de RAM 256 GB de armazenamento, 8 GB de RAM

Tecnologia LiquidCool 2.0

4700mAh battery

Carga rápida de 30W

Wi-Fi 6, 5G

Poco não está brincando sobre o potencial de energia. A combinação da plataforma Snapdragon 865 de última geração da Qualcomm - combinada com 6 GB ou 8 GB de RAM, dependendo da variante - e um design que incorpora a tecnologia de refrigeração líquida torna essa especificação mais semelhante a um telefone para jogos.

Como esse sistema LiquidCool Technology 2.0 funciona? Há uma grande câmara de vapor, cercada por várias pilhas de grafite e grafeno - que são super absorvedores de calor - para acelerar o processo de resfriamento. Sempre útil quando o processador estiver trabalhando duro e gerando calor. Também deve ajudar na longevidade da bateria.

A longevidade de qualquer carro-chefe pode ser uma preocupação, mas o Poco possui uma bateria de 4.700mAh - uma capacidade maior em comparação com a maioria dos outros telefones do mercado. Há também um carregamento rápido de 30 W, que pode recarregar a bateria completamente, em pouco mais de uma hora.

A conectividade rápida do Wi-Fi 6 deve significar downloads rápidos. O Poco também se aventurou na conectividade sem fio 5G aqui - algo que a plataforma Qualcomm atende - para a conexão mais rápida em movimento (depende da disponibilidade).

Câmeras traseiras quad: Principal (26 mm): 64 megapixels, abertura f / 1.9 Largura (13mm): 13MP Macro: 5MP, f / 2.2 Profundidade: 2MP

Câmera selfie pop-up mecanizada de 20MP

Já mencionamos essa câmera pop-up na frente, mas você encontrará muito mais na parte de trás: existe um arranjo de câmeras quádruplas, incluindo o renomado sensor Sony IMX686 de 64 megapixels. Ele é conhecido porque é maior que o típico e normalmente usa quatro pixels em um para super-amostragem - oferecendo excelente saída de 16 megapixels por padrão.

Além da opção de resolução ultra-alta, há uma macro grande angular de 13 megapixels e 5 megapixels e um sensor de profundidade separado para auxiliar no desfoque de fundo feito por software. No entanto, não ficaríamos muito animados com o sensor de macro e profundidade.

O vídeo pode ser capturado em 8K (a 24fps) ou 4K (a 60fps).

Preço: 499 € (6GB + 128GB) / 599 € (8GB + 256GB)

A verdadeira parte atraente de tudo isso? O preço. Conseguir comprar um telefone 5G por menos de € 500 - o preço do Reino Unido / EUA não está confirmado nesta fase, mas equivale a £ 440 / $ 540 equivalente - é realmente algo.

A disponibilidade global é imediata, via GearBest ou AliExpress, com mais canais locais esperados no futuro. No Reino Unido, por exemplo, será um ponto de venda da Xiaomi Mi Store, a partir do "verão", de acordo com a empresa.