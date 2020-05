Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Poco irá revelar seus telefones da segunda geração da série F, o F2 e o F2 Pro, em um evento somente online hoje, 12 de maio de 2020.

A empresa vem provocando seu retorno pelo Twitter, revelando um sistema de refrigeração líquida para o Pro , enquanto um vazamento sugere que o preço inicial do telefone padrão será de € 649 (£ 570 / $ 700 por conversão direta).

Então, veja como transmitir o evento ao vivo, além do que mais você pode esperar do Poco F2 e F2 Pro.

O evento acontece hoje, 12 de maio de 2020, nos seguintes horários:

BST: 13:00 para o Reino Unido

CEST: 14:00 para a Europa

IST: 18:30 para a Índia

CST: 21:00 para a China

EST: 08:00 para a costa leste dos EUA

PST: 05:00 para a costa oeste dos EUA

Você pode assistir ao evento ao vivo através do vídeo do YouTube no topo desta página.

Mas isso não é tudo, pois o Poco também transmitirá a transmissão no Twitter e no Facebook .

Prevemos dois aparelhos deste lançamento: o Poco F2 e o Poco F2 Pro. O último é uma nova entrada para a série - e só sabemos esse nome porque a empresa o revelou ao lado de seu sistema de refrigeração líquida.

Você pode esperar que o modelo Pro persiga o domínio de mercado do OnePlus , oferecendo o processador Qualcomm Snapdragon 845, câmera pop-up, câmera pop-up, tela OLED de 6,67 polegadas, câmeras traseiras quádruplas (incluindo um sensor principal de 64MP) e muito mais.

O Poco F2 Pro é, em todas as contas, um Xiaomi Redmi K30 Pro reformulado, portanto, não esperamos muitas surpresas. A menos que seja, o preço é acessível fora do mundo. Vamos ver quando o evento começa ...