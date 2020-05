O Poco F2 Pro será lançado esta semana, com refrigeração avançada

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Poco lançou seu novo F2 Pro em um tweet, afirmando que o evento de lançamento ocorrerá nesta semana, em 12 de maio.

No tweet, o Xiaomi off-shoot indicou claramente que um dos recursos de destaque do telefone será o seu sistema de refrigeração interno, o que sugere que este será um smartphone poderoso.

Além disso, pouco foi declarado oficialmente pelo fabricante, mas há algumas especulações de que ele será essencialmente um Redmi K30 Pro reformulado .

Poco brincou com o telefone pela primeira vez há uma semana , e os rumores sugerem que podemos esperar um telefone com uma tela de 6,67 polegadas, processador Snapdragon 865, bateria de 4.700mAh e uma câmera selfie pop-up de 20 megapixels.

Como tem sido o caso do Poco desde o seu surgimento como uma submarca Xiaomi, o objetivo é lançar um telefone com potência principal, mas por um preço mais baixo.

Esperamos que seja em torno de € 650 (£ 570 / $ 715) quando for lançado, colocando-o no estádio OnePlus 8 em termos de despesas.

Ver um telefone Poco usando o design de um Redmi pode ser decepcionante para alguns dos primeiros fãs de Poco, mas não é totalmente incomum.

Com o Poco e o Redmi sendo submarcas da Xiaomi, faz sentido, e é algo que vemos da Oppo e do OnePlus com bastante frequência, que - como Poco e Redmi - são da mesma família de fabricantes.

Felizmente, não temos muito tempo para esperar por todos os detalhes, e teremos uma visão adequada do design e da folha de especificações.