Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Estamos acompanhando a história das câmeras com tela insuficiente há algum tempo. As primeiras versões dessa tecnologia foram exibidas pela Xiaomi e Oppo em 2019, mas estavam apenas em fase conceitual e pouco se falou desde então.

No entanto, a Xiaomi registrou uma patente na China para um telefone com uma câmera frontal em exibição em abril de 2019, mas foi apenas em 24 de abril de 2020 que a patente foi concedida. A patente - descoberta pela LetsGoDigital - propõe duas configurações diferentes, com uma posição central e uma posição superior esquerda para a câmera, sugerindo que as coisas ainda estão em desenvolvimento para esses telefones.

Para dar vida a esta patente, a LetsGoDigital também encomendou projetos conceituais para nos dar uma boa ideia de como seria um telefone Xiaomi com esta tecnologia.

O design apresentado reflete o que é visto nas patentes, semelhante ao que você esperaria dos dispositivos Xiaomi Mi 10 , mas com uma bela tela clara na frente, livre de qualquer tipo de moldura que você encontra nos dispositivos atuais.

É isso que a tecnologia de exibição pretende alcançar - oferecendo uma exibição ininterrupta para que o design fique melhor em geral.

O verdadeiro ponto crítico será se a qualidade das câmeras de vídeo pode corresponder à dos modelos atuais. Com as selfies se tornando cada vez mais populares e os rivais oferecendo um sistema mais sofisticado, a Xiaomi terá que garantir que essa seja uma abordagem sem compromisso.

Quanto a quando esse tipo de telefone pode realmente ser lançado, ainda não sabemos. Houve rumores de que a Nokia está olhando para a tecnologia para o seu próximo telefone principal , que está programado para setembro de 2020, então talvez a Xiaomi esteja planejando lançar um telefone antes do final de 2020 também.

No momento, isso é apenas uma patente, no entanto, pode ser que não vejamos esse tipo de tecnologia em um telefone real até 2021.