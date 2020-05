Pocophone F2 esperado em breve, a partir de € 649

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Em janeiro deste ano, a Xiaomi se separou do Poco, mas a marca ainda prometeu revelar "Poco Season 2". Lemos isso enquanto o Poco F2 está a caminho - e agora há mais notícias para apoiar isso, incluindo um preço.

O Poco F2 será uma fera totalmente diferente do Pocophone F1 original , já que o novo dispositivo será baseado no Redmi K30 Pro . Isso significa que o Poco de segunda geração ficará mais caro do que antes, com preços supostamente a partir de € 649 (conversão direta: £ 569 / $ 715).

No entanto, esse "aumento" de preços é relativo. O Poco F2 oferecerá muito mais do que o original. Aqui está uma descrição rápida do que esperar:

Câmeras traseiras quádruplas (principal de 64MP, 13MP de largura, tele de 5MP, macro de 2MP)

Tela AMOLED de 6,67 polegadas, resolução Full HD +

Qualcomm Snapdragon 865, 6GB / 8GB RAM

Scanner de impressão digital sob tela

Câmera selfie pop-up de 20MP

4.700mAh de capacidade da bateria

Carregamento rápido de 33W

Jack de 3,5 mm

Classificação IP53

Wi-Fi 6

Tudo isso pelo preço pedido faria do Poco F2 um ótimo valor - e um concorrente direto para os gostos do OnePlus 8 . Se, isto é, Pocophone abre suas asas e realmente se libera em vários territórios. A F1 sempre foi difícil de obter, por isso, se o F2 quer ter um sucesso maior, a disponibilidade é essencial. Porque, a esse preço, não haverá problemas em mudar as unidades.

Enquanto isso, aqui está tudo o que você precisa saber sobre o outro telefone da Poco, o X2 , lançado na Índia a um preço incrivelmente baixo.