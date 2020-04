Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Não é a primeira vez que ouvimos falar do aparelho Redmi Note 9 Pro da Xiaomi, pois foi anunciado para o mercado indiano em março deste ano. A adição de um Redmi 9 de menor escala, no entanto, é uma nova entrada. E agora esses dois aparelhos estão programados para lançamento mais amplo em vários territórios (há uma ressalva em relação às câmeras, que destacaremos abaixo) .

É disso que a Redmi se trata: ser acessível e capaz. A marca faz parte da Xiaomi , mas a fabricante chinesa mantém sua marca longe desses aparelhos econômicos, usando apenas a marca Mi até certo ponto.

Enfim, chega de brincadeiras de marca. O que você pode esperar do Xiaomi Redmi Note 9 e Pro? Aqui está uma rápida visão geral para comparar os dois:

Nota 9: tela de 6,53 polegadas, resolução de 2340 x 1080

9 Pro: tela de 6,67 polegadas, resolução de 2400 x 1080

Nota 9: câmeras quádruplas (principal de 48MP, ultra-larga de 8MP, macro de 2MP, profundidade de 2MP)

9 Pro: câmeras quádruplas (principal de 64MP, ultra-larga de 8MP, macro de 5MP, profundidade de 2MP)

Nota 9: Processador Helio G85 / 9 Pro: Qualcomm Snapdragon 720G

Ambos: capacidade da bateria de 5020mAh, carga rápida de 15W (30W para Pro)

Como você pode ver, o Note 9 é o telefone menor dos dois, o 9 Pro fornece uma medida diagonal maior ao seu monitor.

Ambos oferecem câmeras quádruplas, embora seja aqui que abordemos essa advertência anteriormente. O lançamento na Índia foi para os Note 9 Pro e Note 9 Max. Porém, houve uma espécie de metamorfose, já que o Max agora é mais ou menos apenas o Pro para uma distribuição mais ampla do mercado (por isso, ele possui uma câmera de 64MP - não uma de 48MP (como você encontrará no aparelho Pro original) )

Ambos os aparelhos Redmi oferecem grande bateria, com um celular que está entre os maiores que você encontra em qualquer telefone. Essa é uma tendência crescente, pois as pessoas aceitam se contentar com designs um pouco mais espessos por uma questão de longevidade - você só precisa olhar para o Moto G8 Power ou o novo Samsung Galaxy M31 para ver isso.

Ambos os aparelhos também são altamente acessíveis: o Redmi Note 9 começará a US $ 199 (3 GB de RAM + 64 GB de armazenamento); o Redmi Note 9 Pro começará a US $ 269 (6 GB de RAM + 64 GB de armazenamento). Isso coloca a Xiaomi firmemente dentro do suporte 200-400, como suspeitávamos, tornando as duas opções altamente competitivas.