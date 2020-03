Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Xiaomi anunciou o Mi 10 há algum tempo , mas foi apenas no final de março que a empresa colocou um preço em euro no telefone. O Mi 10 Pro perdeu o barco - e não será lançado na Europa . Agora parece que um Mi 10 Lite pode se juntar à formação, de acordo com um arquivo da FCC.

Embora, com base nas especificações vazadas, pareça que o dispositivo será tudo menos "leve". O ponto principal do conjunto de recursos do Lite é a remoção do sensor de 108 megapixels - algo que a Xiaomi foi a primeira a pressionar, em novembro de 2019, quando analisamos o Mi Note 10 (ou CC9, como é chamado na China) - por um de 64MP principal, como parte de sua configuração de cinco câmeras.

Em outros lugares, o Mi 10 Lite tem a mesma tela OLED curva de 6,47 polegadas dos seus irmãos Mi 10 mais antigos, a mesma enorme capacidade de bateria (5.260mAh) e carregamento rápido de 30W e o mesmo processador Qualcomm Snapdragon 730G.

Visto que o sensor de 108MP não é realmente essencial, a queda na resolução como um exercício de economia de dinheiro parece uma proposta bastante esclarecida em geral. Ah, e não espere nenhum 5G - o Lite será apenas 4G / LTE - também como meio de cortar custos.

Mais informações como e quando as tivermos ...