Xiaomi Mi 10 Lite leva a coroa 5G acessível

Juntamente com a revelação global do Mi 10 e Mi 10 Pro , a Xiaomi revelou o Mi 10 Lite, outra entrada no mercado 5G. Ele usa o Qualcomm Snapdragon 765G , juntando-se a Nokia 8.3 5G usando esse hardware.

Também procurando tornar o 5G acessível a todos, o Mi 10 Lite chegará a € 349, tornando-o o telefone mais barato com 5G que você encontrará quando for lançado em maio, mas não faltará energia graças a isso. Hardware Snapdragon série 700.

A Xiaomi diz que isso virá com o sistema LiquidCool da empresa, por isso deve oferecer excelente desempenho quando impulsionado por jogos ou aplicativos mais exigentes.

A Xiaomi ainda não revelou todos os detalhes deste novo aparelho, mas confirmou que ele virá com um display AMOLED de 6,57 polegadas.

Ele também será equipado com um sistema de câmera quádrupla de 48 megapixels e uma câmera selfie de 16 megapixels, mas não temos idéia do que as outras câmeras na parte traseira oferecem.

Haverá uma bateria de 4160mAh no Mi 10 Lite e também suportará carregamento rápido de 20W.

Ele virá com opções de armazenamento de 64 ou 128 GB, mas, por enquanto, essa é toda a informação que sabemos sobre este novo aparelho 5G acessível.

O Mi 10 Lite foi anunciado no lançamento global do Mi 10 e Mi 10 Pro, os novos aparelhos da Xiaomi para 2020. Os dispositivos também oferecerão especificações a um preço que supera a maioria dos rivais - € 799 e € 999 respectivamente - e será disponível até abril de 2020.