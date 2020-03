Redmi K30 Pro revelou: especificações incríveis, pela metade do custo de um carro-chefe

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Xiaomi retirou suas embalagens das mais recentes usinas acessíveis: o Redmi K30 Pro e a edição K30 Pro Zoom. Como seus antecessores, eles oferecem uma incrível relação custo / benefício, trazendo especificações e recursos importantes para um dispositivo que custa muito menos do que os grandes fabricantes.

Na parte frontal, a Xiaomi construiu uma tela OLED de 6,67 polegadas sem entalhe e sem recorte de câmera. Em vez disso, possui uma câmera pop-up na borda superior, muito semelhante à que vimos no OnePlus 7 Pro e 7T Pro de 2019.

Isso significa que, por sua vez, a tela ocupa quase todo o espaço disponível na frente. Isso também significa que um sensor de impressão digital na tela está incluído.

Se há algo sobre este telefone que não é material de capitânia bastante completo, é a resolução da tela. É uma tela Full HD +, com taxa de atualização máxima de 60Hz.

Do ponto de vista do design / construção, as edições regular e Zoom são praticamente idênticas e apresentam resistência à água e poeira IP53, o que significa que sobreviverão todos os dias a pequenos salpicos, mas provavelmente não serão submersas na água. Os fãs de fones de ouvido com fio ficarão felizes em saber que também há uma entrada de 3,5 mm.

O compartimento da câmera na parte traseira é uma saliência redonda colocada bem no centro do telefone, o que ajuda a obter essa aparência simétrica, além de não se inclinar para o lado quando é colocado sobre uma mesa ou mesa.

Ambos os modelos apresentam quatro câmeras individuais no total; mas o Zoom difere do modelo Pro comum em exatamente como as diferentes câmeras funcionam.

O Redmi K30 Pro possui uma câmera primária de 64 megapixels, uma câmera secundária ultra larga de 13 megapixels e um sensor de 2 megapixels para profundidade e uma câmera de 5 megapixels para detalhes macro.

O Zoom troca a câmera macro por uma teleobjetiva com zoom de 8 megapixels e 8 megapixels mais útil, mas mantém a câmera básica de 2 megapixels para obter informações adicionais de profundidade.

Caso contrário, os dois telefones são iguais, inclusive em termos de desempenho interno. Ambos vêm carregados com o chip Snapdragon 865 com 5G incorporado, mas diferem em termos de RAM e variantes de armazenamento.

Os dois também vêm com uma bateria de 4.700 mAh, com carregamento rápido de 33 W como padrão, o que significa que você poderá carregar de 0 a 100 em pouco mais de uma hora.

Quanto ao preço, a Xiaomi lançou pré-encomendas na China com o Redmi K30 Pro a partir de 2.999 yuan (aproximadamente £ 365) para a versão de 6GB / 128GB e a edição Zoom a partir de 3.799 yuan (aproximadamente £ 460) com 8GB / 128GB RAM / armazenamento. Outras variantes estão disponíveis, com o custo aumentando de forma incremental com RAM e armazenamento adicionais.

Ainda não há informações sobre se esses modelos chegarão às outras regiões da Xiaomi na Europa ou fora da China, mas os telefones da empresa parecem incrivelmente bem preços.