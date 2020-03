Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Xiaomi realizará oficialmente seu lançamento global para o Mi 10 e o Mi 10 Pro em 27 de março, mas anunciou quanto custará o telefone no Reino Unido - além de transmitir más notícias.

Em primeiro lugar, as más notícias. A versão com especificações mais altas, o Xiaomi Mi 10 Pro não chegará ao Reino Unido. Vai ser apenas o Mi 10, o que significa que você perde algumas das câmeras na parte de trás do telefone.

A grande diferença entre essas versões do dispositivo é que o Mi 10 Pro possui duas lentes telefoto na parte traseira, uma oferecendo zoom óptico de 2x e a outra oferecendo zoom híbrido de 10x. No Mi 10 que é substituído por uma câmera macro de 2 megapixels e um sensor de profundidade.

Fora isso, os dois telefones têm o mesmo design e construção geral, ambos têm o mesmo tamanho com uma tela AMOLED 90Hz de 6,67 polegadas e o Qualcomm Snapdragon 865 no coração. As opções de RAM e armazenamento diferem globalmente (e entre o Mi 10 e o Mi 10 Pro), mas parece que estamos recebendo duas opções de armazenamento no Reino Unido.

Isso nos leva de volta ao preço, com o Mi 10 128GB custando £ 699 e o Mi 10 256GB custando £ 799.

Isso mostra que ele reduz o Samsung Galaxy S20 + por uma margem justa, embora a falta de todas essas câmeras Pro seja uma decepção para alguns.

Ainda estamos em mãos do Xiaomi Mi 10 e atualmente não há data confirmada para a venda, mas esperamos ouvir mais no evento em 27 de março.