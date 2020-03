Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Xiaomi introduziu uma nova gama de telefones Redmi na Índia, seguindo as gerações anteriores do Redmi Note, oferecendo recursos internos poderosos e câmeras com um som impressionante em um dispositivo que não custa muito.

Os dois telefones anunciados são o Redmi Note 9 Pro e o Redmi Note 9 Pro Max, e ambos apresentam designs, telas e especificações semelhantes, mas existem algumas diferenças notáveis.

Em termos de especificações, eles são muito semelhantes no departamento de desempenho, pois os dois telefones serão equipados com o processador Snapdragon 720G da Qualcomm.

Os dois telefones também têm a mesma tela, com resolução FullHD + em uma tela plana de 6,67 polegadas com proporção 20: 9 coberta pelo Gorilla Glass 5.

O # RedmiNote9Pro é #ThePerformanceBeast

que você estava esperando! Pressione RT se você concordar



- Matriz de câmera quádrupla de 48MP

- Qualcomm Snapdragon 720G

- bateria de 5020mAh

- Câmera frontal AI de 16MP

- Tela de 16,9 cm

- Aura Balance Design pic.twitter.com/aRpCBLz8wz - Redmi India (@RedmiIndia) 12 de março de 2020

Parece que esta gama Redmi tem um grande foco na praticidade e longevidade diárias também. Os cantos não são apenas reforçados para ajudar a proteger contra impactos, mas os dispositivos também são protegidos contra a entrada de poeira e água.

Ambos também têm a mesma enorme capacidade de bateria. Especificamente, são 5.020mAh, para que ambos o levem facilmente ao dia mais movimentado (ou pelo menos deveriam).

Quando se trata de recarregar a bateria novamente quando esta estiver vazia, há um vencedor: o Pro Max. Ele vem com um carregador rápido de 33W na caixa, enquanto o modelo não Max possui 18W.

A outra principal diferença está nos detalhes da câmera, embora a configuração seja semelhante nos dois. Os dois telefones possuem sistemas de câmeras quádruplas, que incluem uma macro de 5 megapixels e uma câmera com sensor de profundidade de 2 megapixels, bem como lentes de ângulo regular e ultra grande angular.

As câmeras primárias diferem, no entanto, com o Pro Max com um sensor de 64 megapixels e o Pro com 48 megapixels.

Quanto à memória e armazenamento, o Note 9 Pro terá duas configurações disponíveis: 4GB / 64GB e 6GB / 128GB. O Pro Max terá três variantes, com as versões de 6 GB / 64 GB, 6 GB / 128 GB e 8 GB / 128 GB à venda.

O Redmi Note 9 Pro será lançado na Índia em 17 de março e estará disponível com preços a partir de Rs. 12.999 (£ 133) para o modelo de 4 GB / 64 GB.

O Redmi Note 9 Pro Max chegará às prateleiras alguns dias depois, em 25 de março, com preços a partir de Rs. 14.999 (£ 154) para a versão de 6 GB / 64 GB.