Agora sabemos a data de lançamento global do Xiaomi Mi 10

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Xiaomi Mi 10 e o Mi 10 Pro foram um dos dispositivos que deveriam ser lançados no Mobile World Congress . O programa foi cancelado devido a preocupações com a disseminação do coronavírus e o lançamento global foi adiado.

Sabemos muito sobre os telefones porque eles foram anunciados na China em fevereiro e há muita expectativa sobre os dispositivos mais recentes da Xiaomi. A Xiaomi agora confirmou que os telefones serão lançados em um evento em 27 de março.

O evento parece estar agendado para as 14:00 GMT +1 na sexta-feira, 27 de março, e não vimos nenhuma menção a um evento físico, por isso suspeitamos que seja apenas online, dando a todos a oportunidade de assistir. De fato, a Xiaomi diz que você pode acompanhar a ação no Twitter, YouTube e Facebook.

A série Xiaomi Mi 10 oferece um design elegante e elegante, com uma tela de 6,67 polegadas que oferece uma taxa de atualização de 90Hz e fica na plataforma Qualcomm Snapdragon 865 com 5G para quem quiser.

A série Mi 10 oferece um aparelho regular e um profissional, com algumas diferenças nas câmeras na parte traseira, bem como nas opções de RAM e armazenamento disponíveis. Não sabemos exatamente quais versões ou cores serão disponibilizadas globalmente, mas saberemos até 27 de março.

As câmeras são cobertas por um sensor de 108 megapixels para a câmera principal, prometendo muitos detalhes e opções de captura e procurando rivalizar com o Samsung Galaxy S20 Ultra . Há também uma câmera frontal de 20 megapixels.

Não há nenhuma palavra no preço, mas a força da Xiaomi no passado tem oferecido seus telefones de nível principal a preços sub-emblemáticos. Dedos cruzados, veremos também uma boa relação custo / benefício com o mais recente aparelho da Xiaomi.