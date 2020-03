Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Xiaomi atualizou sua linha de telefones para jogos Black Shark, apresentando os novos Black Shark 3 e Black Shark 3 Pro .

Eles seguem o Black Shark 2 de um ano atrás. Mas o modelo 3 Pro é talvez o mais interessante porque adiciona botões de ombro que elevam 1,5 mm do corpo do telefone quando no modo de jogo. Esses botões de 21 mm de largura podem suportar mais de 300.000 elevadores e um milhão de cliques, disse a Xiaomi. Ele também possui uma tela de 7.1 polegadas (3.120 x 1.440 AMOLED) com taxa de atualização de 90Hz e taxa de toque de 270Hz.

Enquanto isso, o Black Shark 3 oferece botões de ombro capacitivos. Ele também traz uma tela menor, composta por um painel de 6.67 polegadas (2.400 x 1.800 AMOLED) com taxa de atualização de 90Hz e taxa de toque de 270Hz. Ele vem com uma bateria de 4.720mAh, enquanto o modelo Pro vem com uma bateria de 5.000mAh.

Ambos os telefones possuem pinos para um plugue de carregamento magnético de 18W. Cada um deles também possui uma configuração de câmera tripla na parte traseira, composta por uma câmera principal de 64 megapixels, uma câmera ultra larga de 13 megapixels e uma câmera bokeh de cinco megapixels. Há também uma câmera selfie frontal de 20 megapixels nas duas, além de um fone de ouvido de 3,5 mm. Também são compatíveis com 5G, completos com o chipset Qualcomm Snapdragon 865.

Eles também possuem dois tubos de aquecimento para regular a temperatura, bem como sensibilidade à pressão ajustável à esquerda e à direita da tela quando em paisagem. Se isso lhe interessa, o modelo não-Pro varia de 3.499 yuan (US $ 502) a 3.999 yuan (US $ 575), enquanto a versão de 8 GB de RAM do modelo Pro custa 4.699 yuan (US $ 675) e a opção de 12 GB RAM custa 4.999 yuan (US $ 718) ) Ambos oferecem 256 GB de armazenamento.

Todos os modelos estão disponíveis para pré-encomenda agora.