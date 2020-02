Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Black Shark está prestes a lançar seu terceiro telefone, chamado de Black Shark 3, e será uma potência de jogo pelos sons das coisas.

Além de apresentar alguns dos internos mais poderosos disponíveis, a tela frontal apresenta taxa de resposta de toque de 270Hz, tornando-o um dos telefones mais responsivos até o momento.

Para maior clareza: a taxa de resposta ao toque na tela não é a mesma que a taxa de atualização da tela. Esta especificação específica mede apenas o tempo entre o toque ou o toque na tela e o telefone, detectando e respondendo a esse gesto.

Não é algo que os smartphones comuns realmente precisem, mas em um telefone para jogos em que jogos rápidos precisam de respostas responsivas, é mais aplicável.

Os detalhes foram divulgados pela própria empresa no Weibo , onde a empresa vem fornecendo detalhes lentamente antes de seu lançamento, no início de março.

No post, o Black Shark afirma que o atraso no toque de um dedo do telefone é de apenas 24ms, e o atraso de vários toques, de apenas 28ms. Perfeito para uma rápida rodada de CoD.

Além da resposta rápida ao toque, o Black Shark 3 estará entre os primeiros smartphones dedicados aos jogadores com suporte 5G integrado para rápidas velocidades de dados em áreas com 5G.

Além disso, o telefone contará com o processador Snapdragon 865 , armazenamento ultra-rápido UFS 3.0 e RAM LPDDR5, que sem dúvida serão combinados para criar um dos telefones mais rápidos do mercado.

O dia 3 de março foi definido como a data em que o dispositivo será revelado, mas até agora não sabemos o preço. Se for algo parecido com o Black Shark 2 , terá um preço competitivo em comparação com seu desempenho e especificações.

O Black Shark 2 chegou a menos de £ 500 quando foi lançado, então esperamos ver algo semelhante novamente a partir da terceira geração. Embora, com a adição de 5G, possa significar um dispositivo um pouco mais caro.