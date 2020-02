Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Xiaomi Mi 10 estava programado para ser lançado em Barcelona em 23 de fevereiro, mas com o cancelamento do Mobile World Congress , a Xiaomi decidiu adiar o lançamento do Mi 10 na Europa também.

O novo carro-chefe Mi 10 e Mi 10 Pro foram revelados na China em 13 de fevereiro, com a Xiaomi usando uma apresentação on-line em vez de um evento físico devido à ameaça contínua de coronavírus.

Não há data em que a Xiaomi possa anunciar os novos dispositivos para mercados fora da China, mas a empresa confirmou que fará novos arranjos. Se isso será um evento de lançamento físico ou virtual, não sabemos - mas, tendo revelado os dispositivos na China, os interessados podem pesquisar facilmente o que esses novos telefones oferecerão.

A série Mi 10 possui uma tela AMOLED de 6,67 polegadas com uma única câmera, é alimentada pelo Qualcomm Snapdragon 865 com 5G e vem em variantes de 8 ou 12 GB de RAM, com armazenamento de 128 GB ou mais, com base no modelo escolhido.

A grande diferença entre os modelos ocorre nas costas. Ambos têm uma câmera principal de 108 megapixels, mas enquanto o Mi 10 Pro oferece zoom digital de até 50x, o Mi 10 regular possui especificações de grau um pouco mais baixas, incluindo uma câmera macro e lentes de retrato. Ambos oferecem ângulo ultra amplo, mas o Pro é uma resolução mais alta.

As informações que não temos e não teremos até a Xiaomi reagendar um novo evento de lançamento são o preço ou a data em que atingirá os mercados europeu ou global.

Esperamos que a Xiaomi não demore muito, porque estamos no auge da temporada de lançamentos de smartphones e colocar esses dispositivos nas mãos dos clientes deve permanecer uma prioridade.