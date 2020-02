Xiaomi divulga o Mi 10 e o Mi 10 Pro para o público chinês antes da revelação global

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Xiaomi retirou os novos telefones, o Mi 10 e o Mi 10 Pro, por meio de um evento somente online para espectadores chineses. Esperava-se mostrá-los mais amplamente no MWC deste ano, mas, devido à ameaça representada pelo novo coronavírus, esses planos podem mudar.

Os dois modelos compartilham muitas especificações, ambos com monitores AMOLED de 90Hz e ambos alimentados pelo chipset Snapdragon 865. Isso os coloca na vanguarda do Snapdragon, sempre um bom lugar para se estar.

Ambos os monitores são de 6,67 polegadas e Full HD + e possuem uma pequena câmera selfie com resolução de 20MP. Dentro dos telefones, os dois também podem levar até impressionantes 12 GB de RAM. Emparelhado com esse novo processador, que deve significar velocidades rápidas em uso, executando o próprio mod da Xiaomi do Android 10 imediatamente.

Como é cada vez mais comum agora, como evidenciado pelo Galaxy S20 Ultra da Samsung em comparação com o Galaxy S20 padrão, a diferença entre os dois modelos fica mais clara quando você passa para as principais unidades de câmera.

O Mi 10 normal possui um sensor principal de 108MP, juntamente com uma lente grande angular de 13MP e dois sensores de 2MP para efeitos de profundidade. Esses já são números impressionantes, mas o Mi 10 Pro apenas os leva para o próximo nível.

Possui o mesmo sensor principal de 108MP, mas também possui uma lente telefoto de 12MP para distâncias curtas, uma teleobjetiva de 8MP para as mais longas e uma lente ultra-larga de 20MP atualizada. Isso significa que, se a fotografia móvel é sua prioridade, é provável que apele ao irmão mais barato, já que você tem um zoom óptico de 50X no bolso.

Porém, ambas as câmeras podem gravar vídeo em 8K nativos, criando uma lista de especificações que se parece conspicuamente próxima às dos recém-anunciados capitulares da Samsung.

Outra diferença entre os modelos vem em suas baterias - o Mi 10 tem 4.780mAh para chamar, enquanto o modelo Pro recebe 4.500mAh menor, de forma intrigante. No entanto, o Mi 10 Pro também suporta carregamento rápido de 50W, enquanto o modelo padrão é limitado a 30W.

O contraste final, é claro, está nos preços. O Mi 10 (disponível a partir de 14 de fevereiro na China) começa a partir de 3.999 yuan (£ 441 / US $ 573), enquanto o Mi 10 Pro (disponível a partir de 18 de fevereiro) custa 4.999 yuan (£ 551 / US $ 716) para o modelo mais básico.

Em breve, descobriremos detalhes mais precisos sobre preços fora da China - a revelação da Xiaomi estava prevista para 23 de fevereiro, mas esses planos agora estão sujeitos a alterações.