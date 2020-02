Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Embora a história da Pocophone tenha ficado quieta por algum tempo, a marca se separou oficialmente da Xiaomi em janeiro e começou a provocar o lançamento de seu modelo de 2020: o Poco X2.

Após um evento de lançamento em 4 de fevereiro na Índia, aqui está tudo o que você precisa saber sobre o novo carro-chefe acessível. Dica: é muito parecido com um Xiaomi K30.

Tela LCD de 6,67 polegadas

1080 x 2400 pixels

Taxa de atualização de 120Hz

Brilho 500nits

O recurso principal do Poco X2 é sua tela. Um painel de 6,67 polegadas, a principal venda é que ele oferece uma taxa de atualização de 120Hz, que é quatro vezes a de um painel típico.

No entanto, este é um painel LCD, não OLED, e também não possui uma resolução Quad HD. Por isso, Poco se encaixa como sub-bandeira em alguns aspectos. A empresa posicionou-se no palco no evento de lançamento em que OLED e QHD + estavam na coluna "não precisam".

Seja como for, no entanto, essa é uma especificação forte. A tela é grande, não há entalhe, pois há uma seção de câmera perfurada que contém duas ópticas frontais.

Qualcomm Snapdragon 730G, 6GB RAM

Armazenamento de 64 GB, slot para cartão microSD

Capacidade da bateria de 4.500mAh

Carregamento rápido de 27W

Também é adequado o seu nível de sub-flagship o uso do processador Qualcomm SD730G pelo X2. Este não é um território SD865 de primeira linha, que está em bom equilíbrio com o restante da especificação.

Parte do motivo disso é que o Poco X2 não é um telefone 5G. Portanto, ele não precisa do processador de ponta e separa o modem e os custos associados. Como tal, o 730G abaixador é uma escolha perfeitamente poderosa e sensata.

Ele também vem com o que Poco está chamando de LiquidCool, um sistema de refrigeração líquida, para manter a temperatura do processador sob controle e evitar superaquecimento quando você está encarregado dos últimos jogos e aplicativos.

O tamanho da tela grande significa que também há muito espaço para uma bateria grande, aqui a 4.500mAh. Isso deve durar longos períodos, e se você precisar de recargas rápidas, o carregamento rápido de 27W será útil. No entanto, não há cobrança sem fio, o que foi outro "não necessário" na lista de Poco.

O armazenamento a bordo é de 64 GB, mas você pode expandi-lo usando o slot para cartão microSD (que também funciona como um segundo SIM, se preferir).

Câmeras traseiras quad: Principal: 64 megapixels, abertura f / 1.9 Sony IMX686 sensor Largura (13mm): 8MP, f / 2.2 Macro: 2MP, f / 2.4 Profundidade: 2MP, f / 2.4

Câmeras frontais duplas: Principal: 20MP, f / 2.2 Profundidade: 2MP, f / 2.4



O Poco X2 possui quatro câmeras na parte traseira. Enquanto dois deles são de baixa resolução para lidar com detecção de macro e profundidade, e o grande angular é de apenas 8 megapixels, é o sensor principal que mais interessa. Por quê? Porque é um Sony IMX686.

Esse sensor principal não é apenas de alta resolução, de 64 megapixels, mas também é maior que a média, gerando sites de pixels maiores e maior potencial de qualidade. A saída padrão é um quarto da resolução total, a 16MP, usando um método de processamento quatro em um para melhorar ainda mais a qualidade. A superfície do sensor também usa todos os pixels para o foco automático com detecção de fase, para melhorar a operabilidade com pouca luz.

Na parte frontal, a Poco colocou duas câmeras nesse buraco, a principal de 20 megapixels, emparelhada com um sensor de profundidade de 2MP, para que essas selfies possam proporcionar esse efeito de fundo desfocado.

A partir de ₹ 15,999 na Índia (64GB / 6GB)

Preço de 6GB / 128GB a ₹ 16.999 8GB / 256GB com preço de ₹ 19.999

£ / $ / € TBC em outros territórios

A Índia é o grande foco do Poco, motivo pelo qual o evento de lançamento foi realizado lá, onde o telefone estará à venda a partir de 11 de fevereiro. O preço é muito alto, a partir de ₹ 15,999, que custa apenas £ 175 / € 205 / $ 225. Pechincha!

Não há informações sobre se o Poco em seu novo status encontrado será lançado em outros territórios. E se o fizesse, esses preços não seriam realistas para o X2, dados os impostos, importações e regulamentos.