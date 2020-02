Xiaomi Mi 10 series pode ser anunciado em 13 de fevereiro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Uma série de datas para o lançamento do Xiaomi Mi 10 foi compartilhada on-line, sugerindo que o evento de lançamento do telefone antecipado poderia ocorrer na China em 13 de fevereiro.

A Xiaomi confirmou o Mi 10 pela primeira vez em dezembro de 2019 no Snapdragon Summit da Qualcomm, mas parece que a próxima confirmação da série pode ocorrer assim que 7 de fevereiro. Isso nos informará se essas informações estão corretas.

Quanto à revelação dos dispositivos para a China, é dito que este é um evento de imprensa on-line em 13 de fevereiro, com o Mi 10 à venda no dia seguinte, 14 de fevereiro.

Quanto ao Mi 10 Pro, diz-se que estará à venda em 18 de fevereiro.

Essas datas vêm de uma fonte que compartilhou uma série de informações sobre os próximos dispositivos Xiaomi anteriormente, embora não exista nada da própria Xiaomi - mas manteremos nossos olhos abertos para confirmação em 7 de fevereiro.

Suspeitamos que todas essas datas se refiram apenas ao mercado chinês. A Xiaomi tem um histórico de lançamento de dispositivos em sua terra natal antes de enfrentar outros mercados. Há muito que suspeitamos que a Xiaomi será lançada na China e depois continuará com um evento de lançamento global no Mobile World Congress (MWC) em Barcelona, Espanha, no final de fevereiro.

Se escolhermos um dia, achamos provável que a Xiaomi agende um evento para 23 de fevereiro na MWC para apresentar esses telefones para os mercados europeus.

Atualmente, tivemos muitas informações vazadas sobre os próximos dispositivos da Xiaomi, mas houve pouco oficial. Suspeitamos que não ouviremos um evento da MWC até que a empresa anuncie o lançamento na China.

De qualquer forma, até o final da semana, poderíamos ter uma idéia muito melhor do que a Xiaomi está planejando.