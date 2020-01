Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

À medida que nos aproximamos da temporada de lançamento de smartphones, começamos a ouvir muito mais sobre o Xiaomi Mi 10 , com vazamentos recentes revelando o que esperar do novo telefone principal.

O Mi 10 foi confirmado em dezembro de 2019 - junto com o Qualcomm Snapdragon 865 que o fornecerá energia.

A existência de um Mi 10 padrão e uma variante do Mi 10 Pro é algo verificado por um vazamento vindo dos desenvolvedores do XDA. Nesse caso, o código no MIUI 11 revela o nome do mercado e os codinomes dos dois dispositivos. Esses nomes de códigos são M2001J2C e M2001J1C, respectivamente.

Por que esses nomes de códigos são importantes? Como eles já passaram pelo CCC (Certificado Compulsório da China) da China para certificação, na época confirmando que esses dispositivos eram compatíveis com o carregamento de 66W. Curiosamente, também havia um certificado M2001J1E, que pode muito bem ser um Explorer Edition - como especula o XDA Developers.

Agora vimos o que é relatado como uma captura de tela do Mi 10 Pro, junto com algumas especificações enormes, embora tenhamos algumas preocupações sobre sua autenticidade.

Embora a fonte não esteja bem estabelecida, eles têm algum histórico com vazamentos da Xiaomi . Diz-se que o Mi 10 Pro possui 16 GB de RAM e 512 GB de armazenamento, sugerindo que esse vazamento é do modelo principal - talvez até o Explorer Edition. Ouvimos anteriormente que seria provável um armazenamento de 512 GB.

Em outros lugares, o Mi 10 Pro vem com uma tela de 6,4 polegadas, com uma resolução de 2080 x 1080 pixels, o que resultaria em uma tela de 17: 9. Isso soa um pouco estranho, já que anteriormente a Xiaomi estava usando 20: 9 no Mi 9, e talvez faça uma pergunta sobre a autenticidade dos detalhes - e vimos 6,57 polegadas sugeridas como a exibição em outro lugar.

Diz-se que a bateria tem 5250mAh - que é enorme - e seria bem parceira com esse carregamento rápido de 66W. Anteriormente, vimos um carregador de 65W do Mi 10 Pro, embora vazamentos anteriores tenham dito que a bateria será de 4500mAh.

Na parte frontal da câmera, temos uma seleção de 108 megapixels, 16 megapixels, 12 megapixels e 5 megapixels, que é uma seleção de câmeras que não corroboram com vazamentos anteriores. Dizem que haveria um único furo para a câmera frontal e isso poderia explicar o tempo ligeiramente deslocado no canto superior esquerdo.

Então, poderíamos estar olhando para detalhes do Xiaomi Mi 10 Pro, mas o aspecto estranho da tela faz com que os alarmes tocem para nós. De qualquer forma, o Xiaomi Mi 10 tem como objetivo lançar no primeiro trimestre de 2020, por isso deve ser em breve.