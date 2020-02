Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Poco X2 está confirmado para lançamento em 4 de fevereiro e já descobrimos muitos detalhes oficiais da marca que recentemente se separou do pai Xiaomi . No entanto, agora também temos fotos do carro-chefe acessível, graças a um vazamento online.

As fotos práticas mostram o que parece ser um furador de câmera dupla na frente, no canto superior direito. Se isso significa que ele terá duas lentes ou uma é apenas um sensor, é difícil determinar por enquanto. Para ser sincero, as fotos não são da melhor qualidade.

Com toda a justiça, você pode ver mais do telefone usado para tirar a foto do que o Poco X2 real - graças ao reflexo na frente do dispositivo.

Ainda assim, o tweet de @techdroider prova sua validade através de uma tela da página do sistema.

O restante dos detalhes vem do lançamento oficial que relatamos originalmente. O Poco X2 exibirá uma tela de 120Hz, com pelo menos uma unidade de câmera na parte traseira sendo confirmada como usando um sensor Sony IMX686 de 64 megapixels.

Também acreditamos que o telefone funcione no chipset Qualcomm Snapdragon 865. Também haverá recursos de carregamento rápido USB-C.

O evento de lançamento ocorrerá na Índia em 4 de fevereiro, por isso, traremos mais informações. Felizmente, também descobriremos naquele momento se será exclusivo para o mercado indiano ou se está planejado um lançamento mais amplo.