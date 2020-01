Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

No meio de janeiro, foi confirmado que Poco estava voltando, depois de oficialmente se separar da Xiaomi . Mas os vazamentos na época para o pretenso F2 não foram suficientes em termos de especificações. Poco está pronto para corrigir isso, confirmando que o carro-chefe X2 será lançado em 4 de fevereiro .

Isso é X , não F. E suas especificações parecem um pouco de animal. O Poco X2 virá com uma tela de taxa de atualização de 120Hz, mostrada no site de lançamento da empresa, projetado para dispositivos móveis, com a hashtag #SmoothAF .

Também há muito mais doado antes do lançamento, incluindo o uso do sensor IMX686 da Sony para sua câmera, o que significa um sensor principal de 64 megapixels. Isso é exibido de uma maneira que usa a câmera traseira dupla para representar o 8 em 686, então podemos assumir que será um dispositivo de câmera traseira dupla - mas ainda não há nenhuma palavra sobre o que é uma grande angular ou uma zoom segunda lente - embora haja relatos conflitantes de que ele apresentará quatro câmeras traseiras.

Continue no minisite da promoção, pule além da imagem do chipset Qualcomm Snapdragon - que acreditamos ser o novo SD865 - e a próxima seção é dedicada ao resfriamento; resfriamento líquido, a julgar pela imagem usada. "A energia não pode ser criada nem destruída; ela só pode ser transferida ou alterada de uma forma para outra. Nós a conhecemos bem", diz a mensagem. Esse será um alvo para os jogadores, assim como o carregamento rápido por USB-C.

Os mínimos detalhes de especificações absolutas, como tamanho da tela, quantidade de RAM e assim por diante, não estão totalmente disponíveis, mas o Poco X2 deve ter uma tela de 6,7 polegadas e esse preço acessível muito importante.

Saberemos todos os detalhes finais em 4 de fevereiro, quando a revelação do telefone estiver programada para acontecer. Se será um território exclusivo da Índia ou se direcionará a outros territórios é desconhecido.