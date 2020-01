Xiaomi faz do Poco uma marca independente, Poco F2 recebida

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Foi no verão de 2018 que fomos apresentados ao Poco F1 - conhecido no Reino Unido e em alguns territórios como Pocophone - e estávamos esperando o acompanhamento em 2019. Mas nada aconteceu.

Um novo ano, uma nova esperança: a Xiaomi agora separou oficialmente o Poco como uma marca independente, com boatos de que o Poco F2 será anunciado em maio de 2020. Então, o que você pode esperar deste novo carro-chefe acessível?

O Poco foi considerado um disruptor para empresas como a OnePlus , provando ser bem-sucedido em mercados como a Índia; portanto, o F2 tem tudo a ver com fornecer grandes especificações sem um preço enorme.

Atualmente, existem duas escolas de pensamento sobre o F2. Uma pontuação do Geekbench mostra a plataforma 845 da Qualcomm em uso , colocando o suposto telefone algumas gerações atrás do 865 recebido e apenas no mesmo nível do F1 original. Parece um pouco improvável.

O outro pensamento é que o F2 será uma leitura familiar, refletindo o Xiaomi K30 Pro . Isso significa Qualcomm 865, 8 GB de RAM e uma câmera pop-up frontal.

As informações ainda são muito raras, mas agora sabemos que a Poco é uma marca separada, suspeitamos que as notícias oficiais cheguem nas próximas semanas.