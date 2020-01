Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Agora, aqui está uma questão interessante. O Redmi K30, fabricado pela Xiaomi, já foi lançado na China, completo com um painel de 120Hz. Isso é ótimo para taxas de quadros super suaves em aplicativos e jogos.

O vice-presidente da Xiaomi, Lu Weibing, postou um vídeo no site social chinês Weibo exibindo um K30 5G rodando a 144Hz usando um mod. Isso é um sinal do que está por vir?

Parece que os painéis utilizados são mais capazes a taxas não estáveis do que se supõe. Isso pode muito bem ser um aceno para um futuro telefone para jogos - afinal, Black Shark e Xiaomi são fortemente afiliados - já que a taxa de 144Hz é procurada em laptops para jogos . Se um telefone será capaz de fornecer taxas de quadros sustentadas ou mesmo os desenvolvedores capazes de fornecer é outra questão, é claro.

A outra teoria era que tudo isso poderia ser um precursor para onde o Xiaomi Mi 10 , o principal carro-chefe da empresa, chegará. No entanto, suspeitamos que não: há rumores de que este dispositivo utilizará um painel OLED de 90Hz, fornecendo não apenas taxas de quadros suaves, mas também a riqueza de tinta em que o OLED é tão bom. Essa estrada OLED também deve ser refletida no modelo K30 Pro, para que não pensemos que isso é uma provocação do que esperar lá.

O que nos deixa um pouco excitados e confusos ao mesmo tempo. Pessoas de tecnologia de tela bacana estão chegando, pessoal, mas talvez não este ano - a menos que haja uma provocação maior no Mobile World Congress 2020 .