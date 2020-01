Xiaomi Mi 10: data de lançamento, rumores e especificações

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Xiaomi vem provocando ondas nos últimos anos, com uma abordagem mais agressiva à expansão internacional e buscando obter uma posição real na Europa.

O próximo telefone principal para 2020 será o Mi 10 e o Mi 10 Pro, que a empresa confirmou. Mas o que eles vão oferecer?

Confirmado o primeiro trimestre de 2020

A Xiaomi costuma lançar seus telefones na China natal antes de realizar um evento global. Às vezes, existem algumas variações - talvez em nomes -, mas nos últimos anos vimos alguma paridade nesses lançamentos.

Atualmente, não há data de lançamento, mas a Xiaomi confirmou que o Mi 10 seria lançado no primeiro trimestre de 2020. Suspeitamos que haverá um lançamento na China, seguido de uma apresentação no Mobile World Congress 2020 no final de fevereiro.

As especificações vazadas sugeriram que o Mi 10 terá preço na faixa de RMB3000 (cerca de £ 330), enquanto o Mi 10 Pro começará no RMB3799, que custa cerca de £ 410. Esses preços provavelmente serão ajustados para o lançamento global, mas ainda estão parecendo uma boa relação custo / benefício.

Atualmente, há pouco a seguir em termos de design. Esperamos que seja uma evolução dos modelos Mi 9, mas atualmente não há nada para revelar o design. Vimos grandes renderizações, mas nada oficial.

Tela OLED de 6,57 polegadas em ambos

Taxa de atualização de 90Hz sugerida

Recentemente, vimos o lançamento do Redmi K30 com uma tela de 120Hz e isso parece estar muito na moda; portanto, esperamos que o Mi 10 ofereça essa taxa de atualização mais rápida. De acordo com as especificações vazadas que vimos, pode não ser o caso.

As especificações do Weibo sugeriram que veríamos uma tela OLED de 6,5 polegadas nos dois dispositivos, mas com uma taxa de atualização de 90Hz. Não podemos deixar de sentir que o Pro pode vir com a tela de 120Hz para ajudar a diferenciar. As especificações vazadas de uma loja on-line sugerem que a tela tem 6,57 polegadas.

Acredita-se amplamente que haverá uma câmera de perfuração no visor.

Qualcomm Snapdragon 865 + X55 5G

Mi 10: 8 / 12GB de RAM, 128 / 256GB de armazenamento

Mi 10 Pro: 12 GB de RAM, 128/256/512 GB de armazenamento

Bateria 4500mAh

Um dos detalhes confirmados é que o Mi 10 utilizará a plataforma Qualcomm Snapdragon 865. Isso foi confirmado pela própria Xiaomi no lançamento do novo hardware da Qualcomm - e a Xiaomi também confirmou que lançaria uma variedade de aparelhos 5G, então suspeitamos que este será um telefone 5G desde o lançamento, usando o modem X55.

As duas versões diferentes deste aparelho devem se diferenciar um pouco do hardware. Embora ambos com os mesmos componentes principais, o Mi 10 Pro terá 12 GB de RAM, enquanto o Mi 10 começará com 8 GB, de acordo com as especificações vazadas. Haverá opções para 128, 256 GB no Mi 10, enquanto o Mi 10 Pro também oferecerá armazenamento de 512 GB.

Diz-se que ambos têm uma bateria de 4500mAh - algo que agora ouvimos de várias fontes - mas as taxas de carregamento serão diferentes. O Mi 10 terá 40W com fio e 30 sem fio, enquanto o Pro terá 66W com fio e 40W de carregamento sem fio. Isso é super rápido.

Mi 10 Pro: câmera principal de 108MP

Mi 10: câmera principal de 64MP

Na frente da câmera, a Xiaomi apresenta um desempenho impressionante pelo preço. Recentemente, vimos alguns movimentos interessantes da câmera da Xiaomi, usando o novo sensor IMX686 de 64 megapixels da Sony no Redmi K30 e lançando um sistema de 108 megapixels no Mi Note 10. Parece que o Mi 10 e o Mi 10 Pro podem use essas câmeras novamente, respectivamente.

Isso verá o Mi 10 com o sensor Sony de 64 megapixels, emparelhado com câmeras de 20, 12 e 5 megapixels, embora a configuração exata não seja conhecida.

O Mi 10 Pro provavelmente terá a câmera de 108 megapixels, com câmeras de 48, 12 e 8 megapixels. Novamente, o arranjo ainda não é conhecido.

Como mencionamos, pode haver uma câmera de perfuração no display, e o vazamento de uma loja online sugere que esse é um arranjo de câmera dupla, com sensores de 32 e 8 megapixels. Não se sabe se é para profundidade ou para fornecer uma grande angular.

Não houve muitos, mas aqui estão todos os rumores sobre o Xiaomi Mi 10 até agora.

Uma loja online listou o Mi 10, revelando uma série de especificações para o telefone, embora não haja nada para verificar essas especificações.

Ben Geskin produziu algumas imagens de como seria o Mi 10 com base nos vazamentos até agora.

Um enorme despejo de especificações no Weibo nos dá uma boa idéia do que esperar da série Mi 10.

Um vazamento via Weibo sugeriu uma enorme capacidade de bateria para o próximo telefone Xiaomi.

A Xiaomi confirma que será um dos primeiros telefones a lançar o uso da nova plataforma Qualcomm Snapdragon 865 no Mi 10.