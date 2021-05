Quem é a Xiaomi e quais telefones e dispositivos ela vende?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Xiaomi foi lançada no Reino Unido em 2018 como parte de uma expansão em mais áreas do globo, fazendo incursões na Europa na mesma época.

A empresa será familiar para muitos fãs de tecnologia, uma das várias empresas chinesas que procuram desafiar as marcas estabelecidas como a Samsung e preencher o lugar da Huawei em declínio - especialmente em smartphones.

Mas quem é a Xiaomi, quais telefones ela oferece e você deve ficar animado?

Xiaomi - 小米 - significa literalmente painço verde ou pouco arroz, um alimento básico da dieta chinesa. A palavra Xiaomi é na verdade a versão anglicizada do chinês, diz Xiaomi.

A coisa um pouco estranha é fonicamente "X" é geralmente "ex" ou "zee" em inglês, e não é nenhum desses sons, é um "sh" em vez disso.

A maneira mais fácil de abordar isso é dividir a palavra em Xiao-mi. A parte "mi" é fácil, é como "eu", então podemos esquecer isso.

Xiao é como a parte do "show" na palavra "chuveiro" (não como o show da Broadway). É o som central que causa o problema - como "ai, bati no polegar".

Junte as duas partes e você terá Xiaomi - Shh-ow-mi.

Xiaomi é uma empresa chinesa fundada em 2010 que se consideraria uma empresa de software. Com sede em Pequim, a empresa foi fundada pelo bilionário e empresário Lei Jun, que já havia sido CEO da Kingsoft, uma gigante do software, responsável por aplicativos como o WPS Office.

Um dos primeiros empreendimentos da Xiaomi foi o MIUI, software ROM para telefones Android, em uma época em que o Android não era totalmente amigável ao consumidor. A empresa construiu sua reputação e ganhou fãs em smartphones com atualizações regulares e uma abordagem baseada na comunidade, com o software no centro das coisas. MIUI ainda funciona na maioria dos telefones Xiaomi.

A empresa agora oferece uma gama completa de smartphones pelos quais é mais conhecida, mas também oferece um ecossistema mais amplo de dispositivos. Muitos dos dispositivos da marca Xiaomi são feitos por terceiros, mas a Xiaomi investe e dá suporte a essas empresas terceirizadas para levar esses produtos ao mercado.

Um dos princípios básicos da Xiaomi é que uma boa tecnologia não deve custar muito dinheiro e a empresa se compromete a não ter mais do que 5% de lucro nas vendas de hardware, o que geralmente significa preços realmente competitivos.

Há muito mais nos telefones da Xiaomi do que apenas Xiaomi. A Xiaomi, apesar de ser uma marca mais acessível do que muitas, tem uma marca de baixo custo, chamada Redmi. O "mi" aqui une essas marcas.

A Xiaomi também está por trás da marca de jogos Black Shark, oferecendo telefones para jogos altamente competitivos.

Pocophone é outra marca da Xiaomi, com o Pocophone sendo apresentado como o telefone para os amantes do telefone - menos modelos, mas visando os detalhes importantes.

Os telefones da Xiaomi estão amplamente disponíveis no Reino Unido, com venda direta por meio do Mi.com, onde a empresa costuma fazer vendas para quem deseja comprar SIM gratuitamente, bem como por meio de varejistas tradicionais como Amazon.co.uk e outras lojas de telefones.

Os dispositivos Xiaomi também estão disponíveis mediante contrato na Three e na Vodafone.

Os números de telefone da Xiaomi geralmente refletem o ano em que foram lançados, mas o lançamento de telefones não é o mesmo em todas as regiões, então geralmente haverá um modelo disponível na Índia ou na Europa continental que não está no Reino Unido, bem como designações diferentes e especificações em diferentes territórios.

De modo geral, veja como os anos e os números correspondem, dando uma ideia de como os modelos são recentes:

Família Mi 11 - 2021

Família Mi 10 - 2020

Família Mi 9 - 2019

Família Mi 8 - 2018

squirrel_widget_4145310

Dentro dessas famílias, há muitos modelos diferentes: modelos de posicionamento Mi 11 Lite, Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra em diferentes slots e preços, geralmente modelos T posteriores no ano.

Isso geralmente significa que você tem um telefone como o 2020 Mi 10T Pro que é bastante próximo em especificações e desempenho dos modelos 2021, mas ainda amplamente disponível e a preços competitivos

Quando é a Black Friday 2021? As melhores ofertas da Black Friday nos EUA estarão bem aqui Por Maggie Tillman · 3 Maio 2021

squirrel_widget_2733975

Os telefones Redmi geralmente rastreiam o lançamento dos telefones da marca Xiaomi, muitas vezes com inúmeras variantes com uma divisão em Redmi e Redmi Note, o Note muitas vezes sendo um pouco mais poderoso e popular, embora ainda seja acessível.

Novamente, os números rastreiam os anos em que esses telefones foram (principalmente) lançados:

Redmi 10 - 2021

Redmi 9 - 2020

Redmi 8 - 2019

Mais uma vez, existem modelos T que aparecem no final do ano, que podem passar para o ano seguinte, oferecendo grande valor para o dinheiro.

squirrel_widget_4261498

Para confundir ainda mais as coisas, alguns modelos lançados em algumas regiões aparecerão com a marca Pocophone em outras regiões - o Redmi K40 na China foi lançado como o Poco F3 em outras áreas, por exemplo, mas geralmente seguem o tipo de especificações que os clientes desejam - como hardware Qualcomm Snapdragon, por exemplo, em vez de MediaTek.

squirrel_widget_4340974

Black Shark é uma marca de telefones dedicados a jogos e é muito mais simples do que outras marcas da Xiaomi - porque há muito menos modelos. Isso ocorre porque geralmente há um modelo, com o modelo 2021 sendo o Black Shark 4 e o modelo 2020 sendo o Black Shark 3.

squirrel_widget_272438

A Xiaomi oferece de tudo, desde bagagem até rastreadores de fitness, com o Mi Smart Band e o Mi Watch sendo os mais populares.

squirrel_widget_4356026

Como dissemos, muitos itens vêm de um ecossistema mais amplo, em vez de serem fabricados pela própria Xiaomi, mas eles seguem o mesmo princípio de oferecer uma boa relação custo-benefício, embora tenham crescido com o investimento da Xiaomi na empresa.

Isso inclui marcas como Roborock, que fazem aspiradores de pó robóticos populares.

squirrel_widget_148944

Escrito por Chris Hall.