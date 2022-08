Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O WhatsApp oferece uma série de recursos dentro de seu aplicativo de mensagens, desde Mensagens Desaparecidas até a capacidade de apagar uma mensagem depois de enviá-la, desde que você a faça dentro de um determinado período de tempo.

Os relatórios sugerem que o WhatsApp também está testando a capacidade de apagar uma mensagem que você tenha excluído em sua última versão beta. O relatório vem da WABetaInfo e diz-se que está sendo enviado a alguns usuários no programa Google Play Beta na versão 2.22.18.13.

-

Diz-se que o recurso foi projetado para quando você exclui uma mensagem em um chat do WhatsApp, mas você seleciona a opção "Delete For Me" por engano, ao invés de "Delete for Everyone".

Por enquanto, não há confirmação sobre se a função "Undo Delete Message" será estendida para a versão final do WhatsApp, mas se o fizer, aqui está como se espera que funcione.

Com base na versão beta 2.22.18.13 do WhatsApp para Android, para desfazer uma mensagem eliminada no WhatsApp, você precisará ser rápido. Diz-se que você terá alguns segundos para "desfazer" uma mensagem deletada.

Um pop up aparecerá na parte inferior de sua tela quando você apagar uma mensagem em um chat do WhatsApp. Este pop up aparentemente lerá "Mensagem Excluída" e haverá um botão "Desfazer" ao lado dele. O pop up ficará lá por alguns segundos antes de desaparecer. Se você selecionar "Desfazer", a mensagem excluída será recuperada.

Se o pop up desaparecer, não haverá maneira de desfazer a mensagem excluída.

Atualizaremos este recurso assim que o recurso aterrisse na versão final do WhatsApp. Por enquanto, porém, verifique se você está executando a versão 2.22.18.13 para Android no programa Google Play Beta para ver se você tem acesso ao recurso.

Escrito por Britta O'Boyle.