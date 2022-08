A WhatsApp está adicionando em breve três novas e excelentes características de privacidade

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O quesApp já tem uma série de características de privacidade como esconder recibos de leitura ou sua foto de perfil de certos contatos, mas há mais algumas novidades que sem dúvida deixarão os usuários entusiasmados.

Primeiro será a capacidade de sair de grupos silenciosamente. Algumas conversas em grupo são excelentes, mas definitivamente há algumas que você quer deixar assim que for adicionado a elas.

Este recurso será lançado aos usuários do WhatsApp antes do final de agosto e significará que quando você deixar um grupo, somente os administradores do grupo serão notificados, em vez de sua partida ser uma grande canção e dança para que todos vejam.

O próximo recurso de privacidade a ser lançado este mês é a possibilidade de escolher quem pode ver quando você estiver online. É claro que você pode esconder seu status de Last Seen e já pode fazer isso há algum tempo, mas se esconder quando estiver online, você poderá verificar seu WhatsApp sem perturbar alguém que você não leu a mensagem ou que você está ignorando.

Por último, mas certamente não menos importante, é o 'Screenshot Blocking for View Once Messages'. Este recurso está sendo testado atualmente e será enviado aos usuários "em breve", mas significa que aqueles que enviam mensagens através do recurso View Once podem não ter que se preocupar com a mensagem ou imagem mantida pela pessoa a quem você está enviando.

Eles ainda podem tirar uma foto de seu telefone com outro dispositivo, mas tenha isso em mente quando este recurso for lançado.

Escrito por Britta O'Boyle.