Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A WhatsApp oferece uma série de características, algumas das quais são agradáveis e fáceis de encontrar, enquanto outras exigem que você mergulhe um pouco mais fundo no aplicativo.

O aplicativo de mensagens permite a você esconder sua última vista, por exemplo, reagir a mensagens com emoji e você pode até mesmo mudar o papel de parede de cada contato, se quiser. Cobrimos nossas dicas e truques favoritos em nosso recurso separado, mas aqui estamos nos concentrando em uma dica que descobrimos recentemente que amamos.

Você sabia que é possível esconder sua foto de perfil do WhatsApp dos contatos individuais? Pode ser que você não queira que uma certa pessoa ou certas pessoas vejam sua foto, ou talvez você queira dar a impressão de ter bloqueado alguém para lhe dar uma pequena lição, mas na verdade você não quer bloqueá-la, pois assim você não saberá se eles lhe enviarão uma mensagem.

Veja como esconder sua foto de perfil do WhatsApp dos contatos individuais. Este recurso está disponível tanto em dispositivos iOS quanto em dispositivos Android.

Abra o aplicativo WhatsApp Toque na guia Configurações, no canto inferior direito Toque em Conta Privacidade datorneira Toque na foto do perfil Toque em Meus Contatos Exceto... Escolha qualquer contato que você não queira ver sua foto de perfil WhatsApp Toque em Done no canto superior direito

Você ainda poderá enviar e receber mensagens com os contatos que você selecionar normalmente, mas eles verão um grande círculo com um ícone de pessoa no lugar de sua foto WhatsApp.

Escrito por Britta O'Boyle.