(Pocket-lint) - O WhatsApp revelou algumas informações sobre um novo recurso - mensagens de desaparecimento - que chegará ao serviço de mensagens em algum momento no futuro, embora atualmente não esteja claro exatamente quando.

Desaparecer mensagens é um recurso disponível em alguns outros serviços, como o Signal, mas o WhatsApp revelou como o recurso funcionará em sua plataforma quando chegar e como ativá-lo.

Aqui está tudo o que você precisa saber.

Sete dias

Base de chat individual

Administradores apenas para bate-papos em grupo

O desaparecimento de mensagens é um recurso que deve ser habilitado no WhatsApp. Depois de ativar o recurso, as mensagens enviadas em um bate-papo individual ou em grupo desaparecerão após sete dias. Atualmente não está claro se você pode alterar esse período de tempo ou não, como você pode fazer com o equivalente do Signal .

As mensagens enviadas ou recebidas antes da ativação do recurso de desaparecimento de mensagens não serão afetadas, portanto, você ainda poderá visualizá-las.

O recurso terá que ser habilitado para cada chat individual - então não é algo que você pode habilitar por padrão para todas as mensagens - e qualquer usuário dentro do chat individual pode habilitar ou desabilitar o recurso. Em um bate-papo em grupo, apenas os administradores do grupo podem ativar ou desativar as mensagens que desaparecem.

Previews

Respostas

Capturas de tela

Backups

As mensagens ainda podem aparecer como uma visualização nas notificações se o usuário não abrir o WhatsApp por sete dias. A visualização desapareceria quando o WhatsApp fosse aberto.

Se você responder a uma mensagem que está desaparecendo, a mensagem inicial ainda poderá aparecer no bate-papo após o período de sete dias.

Se as mensagens de desaparecimento forem encaminhadas para um chat que não tem mensagens de desaparecimento habilitadas, a mensagem não desaparecerá nesse chat e ainda estará visível.

Se um backup for criado antes que a mensagem de desaparecimento desapareça, a mensagem será incluída no backup, mas as mensagens de desaparecimento serão excluídas quando você restaurar a partir de um backup.

Também vale a pena notar que screenshots e fotos ainda podem ser tiradas de uma mensagem que desaparece antes que ela desapareça e os usuários também podem copiar e salvar o conteúdo de uma mensagem que desaparece antes que ela desapareça.

Salvo por padrão

O WhatsApp salva automaticamente a mídia que chega por meio do serviço em suas fotos por padrão.

Ele pode ser desativado - veja nosso recurso de dicas e truques do WhatsApp para obter ajuda - mas isso significa que, embora a mídia e as imagens desapareçam se as mensagens desaparecidas forem habilitadas para esse bate-papo, elas ainda serão salvas no telefone do destinatário.

Para ativar ou desativar o desaparecimento de mensagens no iPhone ou Android:

Abra o WhatsApp Abra o chat individual Toque no nome do contato na parte superior Selecione Mensagens Desaparecidas Toque em Continuar Selecione ligado ou desligado

Para ativar ou desativar o desaparecimento de mensagens em um chat em grupo, você precisa ser um administrador. Se você é:

Abra o WhatsApp Abra o chat em grupo Toque no nome do grupo na parte superior Selecione Mensagens Desaparecidas Toque em Continuar Selecione ligado ou desligado

Para ativar ou desativar o desaparecimento de mensagens em aplicativos WhatsApp da Web ou de área de trabalho:

Abra o WhatsApp Web / App Abra o chat individual ou grupo Toque no contato ou nome do grupo na parte superior Selecione Mensagens Desaparecidas Toque em Continuar Selecione ligado ou desligado

Escrito por Britta O'Boyle.