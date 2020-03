Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O WhatsApp, o popular aplicativo de mensagens, finalmente fica no modo escuro. Viva! Ele começará a ser lançado a partir de 3 de março de 2020 para os telefones Apple e Android.

Com a Apple introduzindo o modo escuro no iOS 13 para iPhone, depois o iPad com o iPadOS e o Google introduzindo o modo escuro no Android 10, esperamos que vários aplicativos sigam o exemplo e ofereçam o fundo escuro.

O WhatsApp se beneficiará da adaptação visual ao modo escuro do seu sistema operacional, não pisca a luz branca brilhante ao abrir as mensagens em condições de pouca luz e, consequentemente, consome menos bateria.

Mas como você o ativa? Primeiro, verifique se o aplicativo foi atualizado na App Store / no Google Play.

Se você é um usuário do iPhone e tem o iOS 13 com o modo escuro ativado, o WhatsApp seguirá o exemplo. O aplicativo usa a mesma paleta de cores escuras esverdeadas, conforme o restante do sistema.

Se você não tiver o modo escuro ativado, execute as seguintes etapas (os usuários que não estiverem no iOS 13 não poderão fazer isso sem atualizar o sistema operacional primeiro) :

Abra o Centro de Controle (deslize para cima na parte inferior da tela inicial)

Toque e segure o indicador de brilho até aumentar

Toque em Aparência escura para alternar para o modo escuro

Se você é um usuário do Android e tem o Android 10 com o modo escuro ativado, o WhatsApp seguirá o exemplo. O aplicativo usará a paleta de cores esbranquiçada, conforme o sistema.

Se você não tiver o modo escuro ativado, execute as seguintes etapas:

Opção 1: abra o aplicativo Configurações> selecione Tela> toque em Tema escuro

Opção 2: deslize de cima para baixo na tela> toque na caixa do modo noturno

Se você estiver usando o Android 9 ou inferior, será necessário ativar manualmente o modo no aplicativo. Siga os seguintes passos:

Abra o WhatsApp

Clique em Configurações> Bate-papo> Tema

Selecione Escuro para ativar

E é isso: o modo escuro funciona bem em suas retinas. Desfrutar!