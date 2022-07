Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A cobertura móvel na rede de trens Tube de Londres está se expandindo, com cinco estações adicionais configuradas para fornecer acesso em breve. A Transport for London também anunciou que a Virgin Media O2 e a Vodafone aderiram ao lançamento da tecnologia operada pela BAI Communications.

Isso significa que clientes da Three, EE, Vodafone e Virgin Media O2 terão cobertura de dados 4G durante suas viagens em várias partes do sistema do metrô de Londres, inclusive quando estiverem em um trem no túnel.

Os usuários de telefone puderam usar seus dispositivos na extremidade leste da linha do Jubileu após um esquema piloto bem sucedido, mas a ele se juntará a cobertura em Camden Town, Oxford Circus, Tottenham Court Road, Bank e Euston nos próximos seis meses.

Espera-se que partes da Linha Central sejam ligadas até o verão de 2023, com a West End e a City oferecendo conectividade nos túneis e estações.

Também continuam os trabalhos para fornecer acesso móvel através da Elizabeth LIne recém-inaugurada.

Atualmente, os usuários ainda podem usar a rede Wi-Fi operada pela Virgin Media em todo o sistema do metrô de Londres. Isso mudará para a BAI Communications a partir de abril de 2023. Há também planos para adicionar conectividade 5G à rede no futuro.

"Comprometi-me com os londrinos que entregaria 4G em toda a rede Tube como parte de minha determinação de construir uma Londres melhor para todos - e não tenho dúvidas de que isto transformará as viagens para milhões de passageiros", disse o prefeito de Londres, Sadiq Khan.

Escrito por Rik Henderson.